Перспективы сельского хозяйства Дальнего Востока обсудят на ВЭФ

Перспективы сельского хозяйства Дальнего Востока станут темой одной из сессий в рамках деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

Перспективы сельского хозяйства Дальнего Востока станут темой одной из сессий в рамках деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Ее участники обсудят вопросы самообеспеченности регионов Дальнего Востока сельхозпродукцией в современных реалиях.

В числе спикеров сессии «Сельское хозяйство: что посеешь, то и пожнешь»: генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов; генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов и генеральный директор ООО «Мясооптторг» Евгений Шестюк. Также участие в дискуссии примут председатель наблюдательного совета Национальной ассоциации производителей оборудования и решений для мелиорации Борис Максимов и старший вице-президент ПАО «Сбербанк» Владимир Ситнов. Модератором сессии станет основатель ООО «Терос» и ООО «Спорос» Денис Цесаренко.

На сегодняшний день существуют предпосылки для увеличения объемов производства всех видов продукции: это наличие значительного потенциала по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения, сырьевая база для развития переработки масличных культур и производства кормовой продукции, что является основой для устойчивого развития молочного и мясного животноводства, а также птицеводства. Дальний Восток способен самостоятельно себя прокормить. Природно-климатические условия регионов ДФО позволяют производить почти все виды сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственной продукции в целом.

Участники сессии определят, позволяют ли действующие меры поддержки отрасли кратно увеличить объемы производства, обозначат приоритетные направления отрасли для каждого региона ДФО, а также обсудят, как обеспечить трансфер продукции между регионами округа и ускоренно ввести в оборот неиспользуемые земли. Отдельное внимание в ходе сессии будет уделено мерам поддержки отрасли для увеличения уровня самообеспеченности Дальнего Востока сельскохозяйственной продукцией.

Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема Форума – «На пути к многополярному миру». Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 – на официальном сайте. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.