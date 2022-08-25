Владимир Путин: Доходы бюджета растут, хоть нам и пытаются создать проблемы

Владимир Путин провел встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Фото: kremlin.ru

В среду Владимир Путин встретился с главой налоговой службы Даниилом Егоровым. Обсуждали важное: как бюджет наполняется деньгами. Президент в самом начале заметил, что дела обстоят неплохо.

- Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, наполняемость бюджета идет. Растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже (на 24% за последнее время), - заметил глава страны.

Егоров слова президента подтвердил цифрами. Главный налоговик рассказал, что в первом полугодии страна заработала на 4 триллиона (!) рублей больше, чем за тот же период год назад.

- Помощь в борьбе с санкциями позволила предприятиям получить оборотные средства, люди поддержали спрос, - чиновник объяснил одни из причин успеха.

Глава ФНС обратил внимание на ускоренные налоговые вычеты. Если раньше люди ждали до трех месяцев, то теперь сроки сократили до 12 дней. Для бизнеса все еще быстрее. Из 900 млрд. налогов, которые государство должно было вернуть, 750 перечислили в течение 8 дней!

- Хотели ещё, я знаю, по малому бизнесу доложить, - напомнил Путин.

Егоров в ответ рассказал, что микропредприятия избавили от налоговой отчетности. Теперь ФНС сама этим занимается.

- Вот это фундаментальное изменение, и аналогов такой системе налогообложения в мире нет, и при этом он добровольный. Поэтому мы на суд предпринимателей выносим этот режим. Если он им понравится… - Егоров уточнил, что новые правила экспериментально работают в четырех регионах. С 2023-го они начнут действовать по всей стране.