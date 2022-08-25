Импортозамещение и новая экономика: ОАО «Маяк» подводит итоги работы в первом полугодии 2022 года

Мир в одночасье перестал быть глобальным, отлаженные логистические связи прервались, а на смену рыночной промышленной модели пришла политика технологического суверенитета. Это новая страница в истории производства в масштабах страны, где импортозамещение жизненно важно для развития и выживания.

Насколько успешно удается выполнить эту задачу одному из крупнейших бумагоделательных предприятий страны, «Комсомольской правде» рассказали на предприятии.

Сегодня существует целый ряд материалов, которые почти полностью производятся за границей - речь идет про целлюлозу, химию. Из-за санкций «Маяку» пришлось перестраивать работу с поставщиками, искать новых партнеров в странах ближнего зарубежья, России и не только: например, раньше компания закупала целлюлозу в Южной Америке, сейчас - у китайцев. Часть компонентов для производства обоев холдинговая компания научилась изготавливать сама. Холдингу уже даже поступали предложения о продаже этой продукции, но «Маяк» намерен использовать ее только для своих нужд.

Часть готовой химии закупается в России, остальное - также в Китае. Однако сотрудничество с Поднебесной осложняется тем, что владельцами части компаний там являются все те же европейцы. Некоторые из них принципиально не хотят работать с Россией или придумывают совершено безумные алгоритмы взаимодействия, тем самым копая себе глубокую яму: ведь отказ от поставок в РФ грозит им миллиардными убытками.

Но есть и деловые люди, которые придерживаются классических принципов бизнеса.

Финансовые показатели ОАО «Маяк» по первому полугодию 2022 года настраивают руководство холдинга и его сотрудников на позитивный лад и дальнейшую плодотворную работу. По объему реализованной товарной продукции компания идет один в один с показателями прошлого года.

На рынке долгое время отмечалось снижение спроса. Причин несколько: тут и низкая покупательная способность населения, и ажиотажный спрос в феврале-начале марта. Многие спешили сделать запас в условиях инфляции. Сейчас кривая спроса снова пошла вверх, рынок оживает, инфляционные процессы замедлились.

С начала года предприятия «Маяка» перечислили в федеральный, региональный и муниципальные бюджеты более миллиарда рублей (за тот же период в прошлом году – 700 миллионов).

Особенно радует, что в этой непростой экономической ситуации руководство холдинга решило не идти по самой простой дорожке, сокращая штат и урезая зарплаты. Напротив, буквально несколько недель назад на «Маякпринт» открылась новая линия по производству обоев на флизелиновой основе, что помогло создать дополнительные рабочие места.

Коллектив холдинга уникален, каждый сотрудник на вес золота. Сегодня команда завода - это более 1600 рабочих рук. Средний доход сотрудников «Маяка» остается одним из самых высоких в регионе. Заработная плата ежегодно индексируется. Компания сохранила право быть в списке лучших работодателей Пензенской области.

Холдинг также продолжает и реализацию своей экологической программы. Была разработана дорожная карта, согласованная с региональным правительством. На сегодня заказано все необходимое оборудование, подписаны контракты, идут платежи за материалы.

Следующий большой этап – обновление очистных сооружений. Холдинг уже приступил к модернизации очистных сооружений, встроенные в бумагоделательные машины: дуговые сита, башня отстойник – все это улучшает.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

С уверенностью можно сказать, что ОАО «Маяк» выдержал давление новых обстоятельств, перестроив бизнес-процессы. Российская экономика столкнулась с шоковым сценарием, не имеющим ничего общего с экономическими процессами – Европа под диктовку США применяют политизированные инструменты агрессии, которые вредят, прежде всего, ей самой. А наш бизнес, без всяких сомнений, адаптируется и окрепнет, как это уже было не раз.