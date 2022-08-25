ФСБ поймала торговца «госдолжностями» по 180 миллионов рублей

В результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий злоумышленники были задержаны по разным адресам в Москве.

Сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой путем обмана и злоупотребления доверием похищали денежные средства своих жертв за обещание оказать содействие в их назначении на государственную службу и покровительство по линии различных органов исполнительной власти России.

«Установлено, что организатор преступной схемы Девятов Игорь Борисович и четверо его подельников, представляясь высокопоставленными чиновниками в высших органах государственной власти России, используя вымышленные имена, а в частности, Невзлин Марк Анатольевич, незаконно завладели денежными средствами, принадлежащими гражданину РФ, в сумме не менее 180 миллионов рублей за фиктивное решение вопроса о назначении потерпевшего на государственную должность, а также оказание содействия в получении подконтрольной потерпевшему коммерческой организации находящихся в государственной собственности земельных участков под жилую застройку», - сообщает ФСБ России.

Во время обысков у них обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности, а также денежные средства и предметы роскоши на сумму свыше 55 миллионов рублей.

В результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий злоумышленники были задержаны по разным адресам в Москве.

Во время обысков у них обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности, а также денежные средства и предметы роскоши на сумму свыше 55 миллионов рублей.

В подобных замечательных историях интересней увидеть жертву, чем мошенников. Интересно, на что рассчитывал пострадавший, когда передавал такую сумму?

Часть фигурантов уже дает признательные показания.

Хорошо, что успел обратиться в полицию.

Если вы пострадали от этих лиц звоните в ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Там возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Часть фигурантов уже дает признательные показания.