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Происшествия25 августа 2022 11:57

ФСБ поймала торговца «госдолжностями» по 180 миллионов рублей

Мошенник представлялся своим жертвам Невзлиным Марком Анатольевичем
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
В результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий злоумышленники были задержаны по разным адресам в Москве.

В результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий злоумышленники были задержаны по разным адресам в Москве.

Сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой путем обмана и злоупотребления доверием похищали денежные средства своих жертв за обещание оказать содействие в их назначении на государственную службу и покровительство по линии различных органов исполнительной власти России.

«Установлено, что организатор преступной схемы Девятов Игорь Борисович и четверо его подельников, представляясь высокопоставленными чиновниками в высших органах государственной власти России, используя вымышленные имена, а в частности, Невзлин Марк Анатольевич, незаконно завладели денежными средствами, принадлежащими гражданину РФ, в сумме не менее 180 миллионов рублей за фиктивное решение вопроса о назначении потерпевшего на государственную должность, а также оказание содействия в получении подконтрольной потерпевшему коммерческой организации находящихся в государственной собственности земельных участков под жилую застройку», - сообщает ФСБ России.

Во время обысков у них обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности, а также денежные средства и предметы роскоши на сумму свыше 55 миллионов рублей.

Во время обысков у них обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности, а также денежные средства и предметы роскоши на сумму свыше 55 миллионов рублей.

В результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий злоумышленники были задержаны по разным адресам в Москве.

Во время обысков у них обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности, а также денежные средства и предметы роскоши на сумму свыше 55 миллионов рублей.

В подобных замечательных историях интересней увидеть жертву, чем мошенников. Интересно, на что рассчитывал пострадавший, когда передавал такую сумму?

Часть фигурантов уже дает признательные показания.

Часть фигурантов уже дает признательные показания.

Хорошо, что успел обратиться в полицию.

Если вы пострадали от этих лиц звоните в ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Там возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Часть фигурантов уже дает признательные показания.

КриминалКАРТИНА ДНЯ