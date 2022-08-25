В соцсетях на женщину обрушилась волна всеобщего внимания Фото: Соцсети

Тезис о том, что все новое — хорошо забытое старое, на этот раз безотказно сработал и в светской хронике. Сегодня утром десятки СМИ взорвались громкими заголовками: «Опубликованы фото суррогатной матери детей Пугачевой и Галкина», «Двойняшек Пугачевой родила блондинка с голубыми глазами», «Россиянка назвала себя суррогатной мамой детей Пугачевой и Галкина». На самом деле «сенсация» оказалась с выдержкой… аж в 9 лет. Та самая женщина — Елена Ширинина из Казани — появилась на телевидении один-единственный раз еще в 2013 году. Но кому это важно, когда с отъездом Примадонны тема заиграла новыми красками и расхватывается машинными алгоритмами поисковиков, как горячие пирожки?

Итак, девять лет назад, когда двойняшки Лиза и Гарри только-только появились на свет, тогдашний ведущий программы «Прямой эфир» Борис Корчевников в авральном режиме собирал выпуск о детях Пугачевой. Нужны были спикеры: так на ТВ появилась Елена из Казани, которая уже успела побывать в роли сурмамы. Женщину пригласили без всякой привязки к Пугачевой, а дальше телевизионщики подвесили интригу. С Борисом Корчевниковым у Ширининой состоялся следующий диалог.

«Суррогатная мать» детей Пугачевой и Галкина вышла замуж за двойника Энрике Иглесиаса Фото: Соцсети

- Сколько детей вы выносили в рамках суррогатного материнства? – спросил ведущий.

- Двойню! - ответила гостья.

- А для кого, вы знаете?

- Да, знаю.

Этот двусмысленный разговор многие зрители поняли конкретно: блондинка из Казани — там самая сурмама детей Примадонны. В соцсетях на женщину обрушилась волна всеобщего внимания — ей задавали неловкие вопросы, ругали, травили, выпытывали подробности. Елене ничего не оставалось, как написать открытое письмо, в котором женщина категорично заявила: «Я не была сурмамой для Пугачевой!». Тогда от Ширининой вроде бы отстали, но спустя девять лет «сенсация» вдруг всплыла вновь…

Такой коллаж мы обнаружили на страничке мужа Фото: Соцсети

Между тем, «суррогатной матери» уже совсем не до этой мимолетной славы. Сайт KP.RU с трудом, но все-таки нашел страницу Елены в соцсетях. Женщина по-прежнему живет в Казани, работает в страховой компании и, судя по профилю в ВК, воспитывает троих детей. Фамилию она сменила — вышла замуж за мужчину намного младше, который оказался двойником Энрике Иглесиаса: такой коллаж мы обнаружили на его страничке. Общаться с прессой ни сама Елена, ни ее супруг не согласились: видимо, от СМИ после всего пережитого они держатся подальше.