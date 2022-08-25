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Звезды25 августа 2022 13:10

«Суррогатную мать» детей Пугачевой и Галкина затравили в Сети

«Суррогатная мать» детей Пугачевой и Галкина вышла замуж за двойника Энрике Иглесиаса
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
В соцсетях на женщину обрушилась волна всеобщего внимания

В соцсетях на женщину обрушилась волна всеобщего внимания

Фото: Соцсети

Тезис о том, что все новое — хорошо забытое старое, на этот раз безотказно сработал и в светской хронике. Сегодня утром десятки СМИ взорвались громкими заголовками: «Опубликованы фото суррогатной матери детей Пугачевой и Галкина», «Двойняшек Пугачевой родила блондинка с голубыми глазами», «Россиянка назвала себя суррогатной мамой детей Пугачевой и Галкина». На самом деле «сенсация» оказалась с выдержкой… аж в 9 лет. Та самая женщина — Елена Ширинина из Казани — появилась на телевидении один-единственный раз еще в 2013 году. Но кому это важно, когда с отъездом Примадонны тема заиграла новыми красками и расхватывается машинными алгоритмами поисковиков, как горячие пирожки?

Итак, девять лет назад, когда двойняшки Лиза и Гарри только-только появились на свет, тогдашний ведущий программы «Прямой эфир» Борис Корчевников в авральном режиме собирал выпуск о детях Пугачевой. Нужны были спикеры: так на ТВ появилась Елена из Казани, которая уже успела побывать в роли сурмамы. Женщину пригласили без всякой привязки к Пугачевой, а дальше телевизионщики подвесили интригу. С Борисом Корчевниковым у Ширининой состоялся следующий диалог.

«Суррогатная мать» детей Пугачевой и Галкина вышла замуж за двойника Энрике Иглесиаса

«Суррогатная мать» детей Пугачевой и Галкина вышла замуж за двойника Энрике Иглесиаса

Фото: Соцсети

- Сколько детей вы выносили в рамках суррогатного материнства? – спросил ведущий.

- Двойню! - ответила гостья.

- А для кого, вы знаете?

- Да, знаю.

Этот двусмысленный разговор многие зрители поняли конкретно: блондинка из Казани — там самая сурмама детей Примадонны. В соцсетях на женщину обрушилась волна всеобщего внимания — ей задавали неловкие вопросы, ругали, травили, выпытывали подробности. Елене ничего не оставалось, как написать открытое письмо, в котором женщина категорично заявила: «Я не была сурмамой для Пугачевой!». Тогда от Ширининой вроде бы отстали, но спустя девять лет «сенсация» вдруг всплыла вновь…

Такой коллаж мы обнаружили на страничке мужа

Такой коллаж мы обнаружили на страничке мужа

Фото: Соцсети

Между тем, «суррогатной матери» уже совсем не до этой мимолетной славы. Сайт KP.RU с трудом, но все-таки нашел страницу Елены в соцсетях. Женщина по-прежнему живет в Казани, работает в страховой компании и, судя по профилю в ВК, воспитывает троих детей. Фамилию она сменила — вышла замуж за мужчину намного младше, который оказался двойником Энрике Иглесиаса: такой коллаж мы обнаружили на его страничке. Общаться с прессой ни сама Елена, ни ее супруг не согласились: видимо, от СМИ после всего пережитого они держатся подальше.

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