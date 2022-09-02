Новый сезон телеконкурса «Ты супер!» на НТВ: определен состав звездного жюри

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

ДРУЖБА И ПОДДЕРЖКА

Совсем скоро на НТВ состоится премьера нового телесезона международного детского вокального конкурса «Ты супер!». Старт запланирован на сентябрь. Это будет уже шестой по счету сезон. В преддверии выхода шоу на экраны, стало известно, кто из звезд займет судейские кресла.

Оценивать участников в этот раз будет композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, музыкант Алексей Воробьев, а также певица Ирина Дубцова. Некоторые из них ранее уже справлялись с этой ролью. Члены звездного состава жюри уже были судьями не только в детском «Ты супер!», но и в «Ты супер! 60+». Они давали маленьким и взрослым конкурсантам советы, наставляли и поддерживали их. Со многими из вокалистов артисты подружились, и продолжают общение спустя годы.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Напомним, в музыкальном проекте «Ты супер!» участвуют одаренные дети в возрасте от 7 до 18 лет, оставшиеся без родителей. Также на канале выходит «Ты супер! Танцы». За весь период существования проекта в нем приняли участие более 486 ребёнка из 18 стран. Многие из этих ребят связали свою жизнь с музыкой: они выступают, дают концерты, заявляют о себе на фестивалях и конкурсах. В частности, в 2019 году выпускник проекта Денберел Ооржак вместе с Татьяной Меженцевой представлял Россию в финале международного конкурса «Детское Евровидение», в том же году он стал победителем «Детской Новой Волны».

Проект помог конкурсантам определиться с выбором будущей профессии, а некоторым - обрести любящих родителей. Так, за время существования проекта 19 участников окончили школу и поступили в профессиональные музыкальные институты и колледжи. Еще восемь человек обрели семью.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

ДИАНА АРБЕНИНА: МНЕ НРАВИТСЯ РАСКРЫВАТЬ ДЕТСКИЕ ТАЛАНТЫ

Участие певицы в этом проекте стало традицией. Диана Арбенина с удовольствием занимается с конкурсантами, подхватывая всех их идеи и инициативы.

- Я снова в судейском кресле на проекте «Ты супер!», потому что понимаю, насколько мне не хватает возможности помогать детям, говорить им вслух, что они одарены, - делится своими мыслями певица. – Такие проекты очень нужны. Я читаю, что нужно как можно больше внимания уделять детям, в том числе, талантливым, детям, лишенным любви и в начале своей жизни столкнувшимся с обманом со стороны взрослых.

Лидер «Ночных снайперов» рассказала, что следит за судьбой прошлых конкурсантов проекта. С некоторыми она переписывается, с другими встречается на сцене во время различных выступлений.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ: ЭТОТ ПРОЕКТ - ШАНС ИЗМЕНИТЬ СВОЮ СУДЬБУ

Музыкант тоже не новичок в «Ты супер!». В этом проекте Алексей Воробьев участвует несколько лет подряд. Он всегда находит в своем графике время для общения с юными конкурсантами. Чтобы вдохновить и поддержать ребят, чем он только не занимался на сцене. Приходилось не только петь и играть на инструментах, но и проявлять другие свои способности: танцевать, чеканить футбольный мяч, крутить сальто, отжиматься. А еще артист подарил клип для одной из конкурсанток - Татьяны Мавроди из Калужской области. Эта идея посетила музыканта во время пятого сезона телешоу. Слова к песни написала Ирина Дубцова, а Алексей Воробьев срежиссировал видео, смонтировал отснятый материал, и написал музыку.

- Жду не дождусь начала проекта. Быть членом жюри на этом конкурсе - серьезная ответственность и в тоже время удовольствие. Я помню, как был таким же конкурсантом, как и эти ребята. Участие в этом проекте может изменить жизнь талантливых детей. Этот конкурс может стать для них тем самым поворотным моментом в судьбе, как это случилось у меня. Я счастлив, что могу помочь ребятам, и отдельно благодарен НТВ за по-настоящему прекрасный проект, который способен изменить жизнь детей с такой непростой судьбой.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

КСТАТИ

На базе проекта учрежден одноименный благотворительный фонд «Ты супер!» для поддержки юных талантов.

ЗАСЛУГИ

За время своего существования проект удостоен множества наград и премий. В частности, неоднократно был признан «Лучшим социальным проектом России» в номинации – «Поддержка одаренных детей и молодежи». Конкурс также был удостоен статуэтки «Орфея». Это специальный приз национальной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ.

Проект отмечен премией «Союза журналистов Москвы» – «За создание социального телевизионного проекта «Ты супер!». Отмечен премией «Крылья аиста» за лучшую работу по освещению темы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Москве.

Программа получила награду Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей «ТЭФИ — KIDS» в номинации «Лучшая программа для детей», и прочие.