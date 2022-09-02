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Общество1 сентября 2022 22:00

Новый сезон телеконкурса «Ты супер!» на НТВ: определен состав звездного жюри

Участниками проекта уже стали 486 ребёнка к из 18 стран мира
Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

ДРУЖБА И ПОДДЕРЖКА

Совсем скоро на НТВ состоится премьера нового телесезона международного детского вокального конкурса «Ты супер!». Старт запланирован на сентябрь. Это будет уже шестой по счету сезон. В преддверии выхода шоу на экраны, стало известно, кто из звезд займет судейские кресла.

Оценивать участников в этот раз будет композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, музыкант Алексей Воробьев, а также певица Ирина Дубцова. Некоторые из них ранее уже справлялись с этой ролью. Члены звездного состава жюри уже были судьями не только в детском «Ты супер!», но и в «Ты супер! 60+». Они давали маленьким и взрослым конкурсантам советы, наставляли и поддерживали их. Со многими из вокалистов артисты подружились, и продолжают общение спустя годы.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Напомним, в музыкальном проекте «Ты супер!» участвуют одаренные дети в возрасте от 7 до 18 лет, оставшиеся без родителей. Также на канале выходит «Ты супер! Танцы». За весь период существования проекта в нем приняли участие более 486 ребёнка из 18 стран. Многие из этих ребят связали свою жизнь с музыкой: они выступают, дают концерты, заявляют о себе на фестивалях и конкурсах. В частности, в 2019 году выпускник проекта Денберел Ооржак вместе с Татьяной Меженцевой представлял Россию в финале международного конкурса «Детское Евровидение», в том же году он стал победителем «Детской Новой Волны».

Проект помог конкурсантам определиться с выбором будущей профессии, а некоторым - обрести любящих родителей. Так, за время существования проекта 19 участников окончили школу и поступили в профессиональные музыкальные институты и колледжи. Еще восемь человек обрели семью.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

ДИАНА АРБЕНИНА: МНЕ НРАВИТСЯ РАСКРЫВАТЬ ДЕТСКИЕ ТАЛАНТЫ

Участие певицы в этом проекте стало традицией. Диана Арбенина с удовольствием занимается с конкурсантами, подхватывая всех их идеи и инициативы.

- Я снова в судейском кресле на проекте «Ты супер!», потому что понимаю, насколько мне не хватает возможности помогать детям, говорить им вслух, что они одарены, - делится своими мыслями певица. – Такие проекты очень нужны. Я читаю, что нужно как можно больше внимания уделять детям, в том числе, талантливым, детям, лишенным любви и в начале своей жизни столкнувшимся с обманом со стороны взрослых.

Лидер «Ночных снайперов» рассказала, что следит за судьбой прошлых конкурсантов проекта. С некоторыми она переписывается, с другими встречается на сцене во время различных выступлений.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ: ЭТОТ ПРОЕКТ - ШАНС ИЗМЕНИТЬ СВОЮ СУДЬБУ

Музыкант тоже не новичок в «Ты супер!». В этом проекте Алексей Воробьев участвует несколько лет подряд. Он всегда находит в своем графике время для общения с юными конкурсантами. Чтобы вдохновить и поддержать ребят, чем он только не занимался на сцене. Приходилось не только петь и играть на инструментах, но и проявлять другие свои способности: танцевать, чеканить футбольный мяч, крутить сальто, отжиматься. А еще артист подарил клип для одной из конкурсанток - Татьяны Мавроди из Калужской области. Эта идея посетила музыканта во время пятого сезона телешоу. Слова к песни написала Ирина Дубцова, а Алексей Воробьев срежиссировал видео, смонтировал отснятый материал, и написал музыку.

- Жду не дождусь начала проекта. Быть членом жюри на этом конкурсе - серьезная ответственность и в тоже время удовольствие. Я помню, как был таким же конкурсантом, как и эти ребята. Участие в этом проекте может изменить жизнь талантливых детей. Этот конкурс может стать для них тем самым поворотным моментом в судьбе, как это случилось у меня. Я счастлив, что могу помочь ребятам, и отдельно благодарен НТВ за по-настоящему прекрасный проект, который способен изменить жизнь детей с такой непростой судьбой.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

КСТАТИ

На базе проекта учрежден одноименный благотворительный фонд «Ты супер!» для поддержки юных талантов.

ЗАСЛУГИ

За время своего существования проект удостоен множества наград и премий. В частности, неоднократно был признан «Лучшим социальным проектом России» в номинации – «Поддержка одаренных детей и молодежи». Конкурс также был удостоен статуэтки «Орфея». Это специальный приз национальной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ.

Проект отмечен премией «Союза журналистов Москвы» – «За создание социального телевизионного проекта «Ты супер!». Отмечен премией «Крылья аиста» за лучшую работу по освещению темы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Москве.

Программа получила награду Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей «ТЭФИ — KIDS» в номинации «Лучшая программа для детей», и прочие.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

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