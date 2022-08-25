Судьба последнего фильма Сергея Соловьева оказалась под вопросом

Лет десять назад Соловьев задумал снимать кино в стилистике серебряного века Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Сергей Соловьев умер 13 декабря прошлого года, так и не успев завершить свой фильм «Елизавета и Клодиль». Это был его «долгострой».

Лет десять назад Соловьев задумал снимать кино в стилистике серебряного века. Историю о том, как в начале ХХ века две девочки, русская и француженка, из очень обеспеченных семей сбежали из дома, испугавшись страстей, революций и войн. Но как в древнегреческой трагедии, убежать от судьбы невозможно, так и по судьбам героинь катком прошлись исторические катаклизмы… Съемки картины перепахали и жизнь Соловьева.

Он успел частично снять будущий фильма. Но на съемках случилось ЧП. Мастер упал, повредил ногу. И съемки надолго остановились. Пока Сергей Александрович восстанавливался, актрисы, игравшие юных героинь, подросли. Надо было решать проблему нового кастинга. Как говорил режиссер в интервью «КП»: «Фильм почти готов, процентов на восемьдесят. Всех дел - найти немного денег и картина будет закончена».

Минкульт выделил на фильм 25,5 миллиона.

Но съемки затягивались, проект оказался долгоиграющим. Начались судебные тяжбы из-за денег, выделенных на фильм, плюс набежали пенни и штрафы. Счета Соловьёва были заблокированы, были наложены ограничительные меры на московскую квартиру режиссера. Потом проблемы решились: и долг был погашен, и все ограничения сняты. Но Сергей Александрович был обессилен проектом, хотя собирался фильм доснять.

- Он планировал продолжить работу, но все время ему что-то мешало, - говорит его помощник Намик. – К сожалению, после ухода Сергей Александровича этот проект совсем завис. Непонятно, будет ли он закончен, кто это сможет сделать. Сергей Александрович писал книгу. Не успел ее закончить. Книга сейчас дорабатывается и обязательно выйдет. А вот судьба его последнего фильма – под вопросом.