Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России до 2.039.758 человек. В том числе военнослужащих — 1.150.628. Фото: REUTERS

Сенсация дня: Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России до 2.039.758 человек. В том числе военнослужащих — 1.150.628.

Подписанный президентом Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Тут сразу возникает целая куча вопросов. Попытаемся разобраться в них.

Сегодня в Российской армии официально 1 миллион 13 тысяч военнослужащих. Следовательно, президент увеличивает число людей в погонах на 137 тысяч душ. Почему? С чем это связано?

По всей вероятности, со спецоперацией на Украине. Сегодня в ней участвует, на некоторым данным, до 20% наших военных - все они контрактники (и солдаты, и сержанты, и офицеры).

Но, судя по масштабам грядущих событий вокруг Донбасса и Украины (окончание освобождения территории ДНР и возможное дальнейшее продвижение на Николаевском, Одесском и Харьковском направлениях), этого может оказаться мало. Уставшие части тоже нужно менять, а в бой вводить свежие силы.

Откуда их брать?

Призывникам на фронт путь заказан. Нужное количество контрактников приходится "черпать" из частей внутренних военных округов России.

Посчитаем. Всего у нас сегодня контрактников набирается до 450 тысяч. Около 150-200 тысяч уже в окопах. А из оставшихся 250-300 тысяч на передовую надо отправить половину? То есть, ровно столько, сколько новых бойцов появится в войсках, согласно Указу, с 2023 года.

Не обязательно сразу в бой. На освобожденных территориях приходится выполнять и "охранные функции".

Да и какой будет спецоперация к 2023 году — никто сейчас не ответит. Возможно даже, она к этому времени завершится.

Но военные действия на Донбассе и Украине уже показали — боевое профессиональное ядро армии нужно наращивать. И не за счет поваров с бухгалтерами. Именно за счет этих единиц штат Вооруженных сил и насчитывает аж 2 миллиона человек, а когда надо воевать — оказывается, штыков не хватает. И собственно военнослужащих (людей с погонами) в армии вдвое меньше, чем ее общая численность.

Поэтому, те 137 тысяч человек, на которые и вырастет армия России, наверняка будут именно боевыми единицами.