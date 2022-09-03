Продолжение детектива «Рикошет» на НТВ: что произойдет во втором сезоне

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Премьера второго сезона остросюжетного детектива «Рикошет» на НТВ планируется на сентябрь. Зрителей ждут еще более впечатляющие и интригующие повороты, которые произойдут в судьбах главных героев.

Напомним, сюжетная линия сериала разворачивается вокруг последнего героя лихих 90-х Артема Волкова, который через 20 лет вернулся в домой. Но спокойной мирной жизни в провинциальном городе не суждено было сбыться. Артем оказался втянутым в хитросплетения преступного мира. Первый сезон завершился на том, что главный герой был тяжело ранен, и вместе со своей девушкой ему пришлось пуститься в бега.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Второй сезон начнется с того, что зрители увидят Артема Волкова с возлюбленной скрывающимися в соседнем городе. С момента их побега пройдет полтора месяца. За это время рана почти зажила, Артем чувствует себя лучше. Его посещают мысли о том, что в России оставаться опасно, и им нужно уехать. При этом понимают, что заграницей вряд ли сможет жить.

- Во втором сезоне зрителей ждет множество сюрпризов. Будут воскрешения из мертвых, и преображения, после которых впечатление о главных героях может кардинально поменяться. Они раскроются с другой стороны. Будут новые герои, хорошие, и не очень. В новом сезоне еще больше драйва, риска и опасностей, - приоткрыл занавес режиссер и автор сценария Денис Карышев.

Съемки проходили в Москве и Подмосковье. От второго сезона актеры в восторге.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

- Режиссер одержим проектом. Он продумал все до мелочей, подошел с душой. Повороты сюжетный линий не выглядят надуманными. Сюжет динамичный, как и жизнь наших героев. И мне очень нравится посыл о том, что мечты сбываются, если в это верить и действовать. Все, как в жизни, - говорит исполнительница главной женской роли Екатерина Волкова.

Главную мужскую роль играет Александр Устюгов. Во втором сезоне 16 серий.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

СПРАВКА

Премьера детектива прошла 30 марта 2020 года в онлайн-формате в рамках престижной программы MIPTV’s Drama Buyers Summit. «Рикошет» стал единственным российским проектом, на котором остановили свой выбор эксперты медиаиндустрии.

Телезрители увидели этот сериал в апреле прошлого года. Детектив сразу произвел фурор. Сериал мгновенно стал самым популярным по числу поисковых запросов в сети. Причем обошел как отечественных, так и зарубежных конкурентов.