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Общество2 сентября 2022 22:00

Продолжение детектива «Рикошет» на НТВ: что произойдет во втором сезоне

Но в новых сериях зрителей ждет еще больше драйва, риска и опасностей
Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Премьера второго сезона остросюжетного детектива «Рикошет» на НТВ планируется на сентябрь. Зрителей ждут еще более впечатляющие и интригующие повороты, которые произойдут в судьбах главных героев.

Напомним, сюжетная линия сериала разворачивается вокруг последнего героя лихих 90-х Артема Волкова, который через 20 лет вернулся в домой. Но спокойной мирной жизни в провинциальном городе не суждено было сбыться. Артем оказался втянутым в хитросплетения преступного мира. Первый сезон завершился на том, что главный герой был тяжело ранен, и вместе со своей девушкой ему пришлось пуститься в бега.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Второй сезон начнется с того, что зрители увидят Артема Волкова с возлюбленной скрывающимися в соседнем городе. С момента их побега пройдет полтора месяца. За это время рана почти зажила, Артем чувствует себя лучше. Его посещают мысли о том, что в России оставаться опасно, и им нужно уехать. При этом понимают, что заграницей вряд ли сможет жить.

- Во втором сезоне зрителей ждет множество сюрпризов. Будут воскрешения из мертвых, и преображения, после которых впечатление о главных героях может кардинально поменяться. Они раскроются с другой стороны. Будут новые герои, хорошие, и не очень. В новом сезоне еще больше драйва, риска и опасностей, - приоткрыл занавес режиссер и автор сценария Денис Карышев.

Съемки проходили в Москве и Подмосковье. От второго сезона актеры в восторге.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

- Режиссер одержим проектом. Он продумал все до мелочей, подошел с душой. Повороты сюжетный линий не выглядят надуманными. Сюжет динамичный, как и жизнь наших героев. И мне очень нравится посыл о том, что мечты сбываются, если в это верить и действовать. Все, как в жизни, - говорит исполнительница главной женской роли Екатерина Волкова.

Главную мужскую роль играет Александр Устюгов. Во втором сезоне 16 серий.

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

Фото предоставлено Телеканалом НТВ

СПРАВКА

Премьера детектива прошла 30 марта 2020 года в онлайн-формате в рамках престижной программы MIPTV’s Drama Buyers Summit. «Рикошет» стал единственным российским проектом, на котором остановили свой выбор эксперты медиаиндустрии.

Телезрители увидели этот сериал в апреле прошлого года. Детектив сразу произвел фурор. Сериал мгновенно стал самым популярным по числу поисковых запросов в сети. Причем обошел как отечественных, так и зарубежных конкурентов.

Телевизор: Зацепило!