Актер Максим Пинскер умер от пневмонии, родные собирают деньги на похороны

Прощание с актером Максимом Пинскером состоится в субботу 27 августа в подмосковной Балашихе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

58-летний актер Максим Пинскер умер в московской больнице. Причина смерти по данным вскрытия – остановка дыхания, вызванная пневмонией.

Бывшая супруга актера Ирина Пинскер сообщила нам по телефону о дате прощания: «В субботу в 10.45 пройдет в Балашихе». Прощание с актером Максимом Пинскером состоится в субботу 27 августа в подмосковной Балашихе – в зале прощаний Николо-Архангельского крематория по адресу: город Балашиха, улица Окольная, 4. Вход будет открыт для всех желающих попрощаться с артистом.

О чем говорят в окружении звезды? В период пандемии Максим Пинскер сидел без работы – переживал из-за этого. Был вакцинирован от коронавирусной инфекции. Почти год у него «ныла нога» - болел сустав, но поводов для серьезного беспокойства артист не находил. В августе Пинскер поехал на съемки сериала под Калугу, а вернувшись стал жаловаться на плохое самочувствие. Максима Пинскера госпитализировали, он умер из-за остановки дыхания, вызванного пневмонией. Коронавирус у актера не был диагностирован. Тяжести состояния способствовали – лишний вес, хронические проблемы с сердцем.

Зрители помнят актера Максима Пинскера по ролям в сериалах: «Час Волкова», «Интерны», «Кремлевские курсанты», «Судмедэксперты», «Колл-центр», «Дурак», «Родные». Также выпускник школы-студии МХАТ играл в спектаклях, занимался озвучкой аудиокниг. Артист был в разводе с женой, у него три сына – младшему всего 15 лет. В семье сохранились дружеские, теплые отношения. Родной брат Максима Пинскера Дмитрий умер, а его супруга Ольга Пинскер помогает сейчас родным: в своих социальных сетях опубликовала сообщение о сборе средств на похороны. Так как артист из-за пандемии последнее время мало работал, то семья в сложный момент нуждается в средствах. Ольга Пинскер 24 августа в день смерти писала о сборе материальной помощи на организацию похорон, и сегодня 25 августа повторила ее: «Друзья, по-прежнему семье нужна финансовая помощь с похоронами. Частичку своего участия в виде посильной суммы можно отправить на карту. Спасибо тем, кто уже откликнулся. Пока все равно не хватает, но надеемся…»

Под сообщениями о сборе средств, друзья семьи выражают соболезнования: «Великолепный актер был – искренний с неповторимым голосом. Добрый очень человек. Как же жаль, что не уследил за здоровьем: хотя пневмония может быть и внезапной…»

Перечислить деньги семье на организацию похорон Максима Пинскера можно на карту Сбербанка его бывшей жены Ирины Пинскер – она привязана к номеру телефона +79779105919