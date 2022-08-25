Чебурашка отметил день рождения тонной апельсинов. Теперь он полетит на МКС

Сергей Прокопьев решил взять этого плюшевого героя на МКС в следующую экспедицию Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 августа герой повести Эдуарда Успенского, мохнатый зверек «Чебурашка», отпраздновал день рождения на ВДНХ. Пришли не только друзья, дети и взрослые фанаты советского мультика, но и очень серьезные люди. Например, советник руководителя Роскосмоса Ирина Хворостяная, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева и даже настоящие космонавты.

Как связан космос и Чебурашка?

Все просто: герой России, летчик Сергей Прокопьев решил взять этого плюшевого героя на МКС в следующую экспедицию — она состоится в сентябре. Теперь Чебурашка поработает индикатором невесомости.

— От лица всего экипажа «Союз МС-22» принимаю нового члена нашей команды – теперь мини-игрушка Чебурашки в качестве индикатора невесомости отправится в космос вместе с нами, — радостно заявил Прокопьев. — Надеюсь, полет Чебурашки в космос и выход кинофильма поможет завоевать сердца юных зрителей, которые в будущем захотят связать свою профессию с космосом!

Церемония вручения нового индикатора невесомости прошла в символическом месте: на фоне уникального комплекса, посвященного отечественной истории освоения космоса — Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Для всех, кто был на празднике 24 августа, Чебурашка подготовил суперсюрприз — 1 тонну сочных апельсинов

Почему именно Чебурашка?

Во-первых, это подарок зверьку на день рождения. Во-вторых, метафора возрождения персонажа: не так давно права на экранизацию произведений, посвященных Чебурашке, были отбиты у японцев и в следующем году на экраны выйдет полнометражный фильм про любимого героя из детства.

Фото: кадр из фильма

Для всех, кто был на празднике 24 августа, Чебурашка подготовил суперсюрприз — 1 тонну сочных апельсинов.