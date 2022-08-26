Как мобильный телефон Infinix поможет в учебе вашему ребенку

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Смартфон является инструментом социализации, комфортного общения со сверстниками и наличия общих интересов. И сегодня вопрос заключается не в том, чтобы запретить ребенку пользоваться смартфоном, а в том, чтобы научить его грамотному обращению с девайсом, развить ответственность через технологии, помочь почувствовать себя серьезным и взрослым.

Какой смартфон оптимально выбрать для учебы? Что он должен уметь и какими характеристиками обладать? Рассмотрим на примере недорогого надежного устройства HOT 12 Play NFC от Infinix. По сути это органайзер, который всегда с тобой.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Модель HOT 12 Play отличает большой экран и отличная автономность. Аккумулятор объемом 6000 мАч позволит вашему ребенку всегда оставаться на связи, обеспечивая до 21 часа непрерывного разговора. А в режиме ожидания HOT 12 Play показывает рекордные 60 дней работы. Но даже если случится так, что аккумулятор сел, на помощь придет режим «Марафонская выносливость», который продлит работу телефона еще на несколько часов даже при нулевой батарее.

HOT 12 Play обладает достаточным объемом оперативной памяти, чтобы установить большое количество обучающих программ и пособий. Квесты и обучающие игры в интерактивной форме увлекут вашего ребенка в мир знаний. Ведь в формате игры информация легче усваивается и запоминается, дам и сам процесс обучения становится заметно интересней. Большой размер экрана с плавной картинкой благодаря частоте обновления в 90Гц и специальной защитой глаз от вредного синего излучения позаботятся о зрении вашего ребенка и предотвратят переутомление.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Расширение встроенной памяти до 7Гб позволит держать открытым большое количество окон и приложений без лагов и зависаний, делая пользовательский опыт с HOT 12 Play максимально комфортным.

Научите ребенка пользоваться органайзером и вместе составьте расписание дня, включая все секции и кружки, чтобы видеть, сколько времени требуется на учебу, а сколько – остается на игры. Грамотное планирование – это первый шаг к успеху. В HOT 12 Play есть удобный календарь, позволяющий делать заметки сразу со списком дел и отмечать статус: сделано/не сделано.

Для любителей иностранных языков в HOT 12 Play предусмотрен встроенный переводчик. Также есть сканер, который просто необходим для учебы и нужен в самых непредвиденных ситуациях; а диктофон поможет записать и прослушать информацию в любое удобное время.

В HOT 12 позволяет одновременно работать в двух приложениях.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Тяга к гаджетам современного ребенка – это скорее плюс к развитию его самостоятельности, социализации и любознательности. Уметь пользоваться современными технологиями сегодня жизненно необходимо. Как говорится, доверяй – но проверяй. Поэтому не лишним будет проследить за тем, сколько времени ребенок проводит за телефоном и чем занимается, насколько полезно это времяпровождение стоит. Смартфоны Infinix используют фирменную надстройку над Android под названием XOS. В ней есть раздел цифрового благополучия, где анализируется, сколько времени были открыты те или иные программы и игры. В особых случаях можно настроить правила и ограничения с помощью встроенного родительского контроля, позволяющая ограничить время работы приложений после определенного количества активных минут или часов.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

HOT 12 Play отличает высокая производительность, он отлично справляется с различными задачами. Можно с уверенностью сказать, что HOT 12 Play является оптимальным смартфоном для школьника. Примечательна его цена – приобрести смартфон к началу учебного года можно всего за 9 990 рублей.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Современному школьнику не обойтись без компьютера

Презентации, рефераты, доклады – с такими задачами уже сталкиваются ученики младших классов, что тогда говорить о старшеклассниках и студентах. Ноутбук для учебы должен быть надежным, легким, долго работать, быстро заряжаться, к нему должно быть удобно подключить принтер, сканнер, наушники, другие устройства – все, что угодно. Именно такими характеристиками обладает INBOOK X2 от Infinix.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

У него стильный и легкий цельнометаллический корпус весом всего 1,24кг. При этом INBOOK X2 имеет большой яркий экран диагональю 14 дюймов, на котором можно пол дня серфить в интернете и просматривать страницы без подзарядки. Его действительно просто закинуть в рюкзак и не переживать о хрупком корпусе или тяжелом весе. Для подстраховки можно взять с собой зарядник, благо он небольшой и с USB-C, а значит, попутно сможет и смартфон подзарядить. Под капотом ноутбука Infinix INBOOK X2 расположился мощный процессор Intel Core i3/i5/i7 и и SSD на 256/512 Гб. Но самое примечательное – это его цена. Машину начального уровня можно сейчас купить со скидкой в 13 000 всего за 29 990 рублей, что дешевле среднего смартфона.