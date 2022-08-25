Инвестиции в экономику Ленинградской области выросли на треть

Прирост инвестиций в регион продолжается, прежде всего, за счет масштабных проектов. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Объем инвестиций в экономику Ленинградской области за первые шесть месяцев 2022 года вырос почти на треть. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель составил 131,1%. За полгода крупные и средние предприятия вложили в регион 195 миллионов рублей. Этот показатель тоже вырос – на 33%, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Всего с начала 2022 года общий объем инвестиций в экономику области составил 209,5 миллиарда рублей.

- Несмотря на общую волатильность и громкие заявления зарубежных компаний, прирост инвестиций в Ленинградскую область продолжается, прежде всего, за счет масштабных проектов, - комментирует губернатор региона Александр Дрозденко. - Доля крупнейших инвесторов в общем объеме инвестиций сегодня составляет 77%. Кроме того, в регионе активно идет строительство инфраструктурных проектов и жилья, что дает хороший мультипликативный эффект для экономики Ленинградской области в целом.

В числе инвесторов, вложивших с начала года в экономику региона более миллиарда рублей, - компании, реализующие проект строительства Комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, «ЕвроХим Северо-Запад-2», Киришинефтеоргсинтез, «Новатэк-Усть-Луга», Ленинградская АЭС, а также инфраструктурные проекты «Газпром Инвест Запад», «Газпром межрегионгаз», электросетевая компания ЛОЭСК и другие.

Напомним, проект газового кластера под Усть-Лугой включает в себя два связанных предприятия: газохимический комплекс, который возводит «Балтийский химический комплекс», и завод по производству сжиженного природного газа – его строит АО «РусХимАльянс» (компания, в которой участвуют «Газпром» и «РусГазДобыча»). Комплекс по переработке этансодержащего газа станет крупнейшим предприятием газохимической промышленности России. Он сможет перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа в год и производить 13 миллионов тонн сжиженного природного газа. Общая стоимость проекта - около 3 триллионов рублей. Проект реализуется при поддержке корпорации ВЭБ.РФ, одобрившей финансирование на 745 миллиардов рублей. А в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме «Балтийский химический комплекс» заключил с администрацией Ленинградской области соглашение о поэтапном инвестировании в строительство 868 миллиардов рублей.