«Единая Россия» усовершенствовала народную программу

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак

В народную программу «Единой России» подготовлено 80 новых предложений, которые касаются образования, здравоохранения, строительства и ЖКХ, а также всех направлений помощи народным республикам Донбасса и освобожденным территориям. Документ обсудили на заседании рабочей группы по подготовке изменений в народную программу «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму.

«РЕФЕРЕНДУМ ПРОЙДЕТ»

Все положения документа должны быть реализованы на территории народных республик, сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, открывая заседание. А помощь Донбассу должна стать отдельным разделом документа - это касается и социальной помощи, и гуманитарной миссии, которую «Единая Россия» реализует с первых дней СВО.

«Референдум пройдёт, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории - регионы РФ. И они имеют право быть включёнными в народную программу «Единой России», - подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета также отметил, что каждый новый элемент народной программы должен получить подтверждение в бюджете на 2023-2025 годы. Это задача для всех координаторов направлений народной программы.

По его словам, с начала действия народной программы «Единой России» построено, введено в эксплуатацию и отремонтировано более 2 тысяч объектов социальной инфраструктуры. Принято более 100 нормативно-правовых актов во исполнение народной программы, более 30 федеральных законов.

В свою очередь руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что для контроля за ходом работ на объектах по народной программе действует проект «Партийный десант». В его рамках проверено более 4 тысяч объектов, а в общественные штабы вошли 20 тысяч человек – депутаты всех уровней и общественники.

«Они проверяют качество работ, проведение гарантийных мероприятий. Количество людей, которых мы привлекаем к контролю за объектами по народной программе «Единой России», будет постоянно увеличиваться», – подчеркнул он.

Инициативы в сфере образования, которые должны войти в народную программу, представила координатор направления «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. По её мнению, в документе необходимо закрепить программу капремонта колледжей и техникумов - по аналогии с программой капремонта школ и домов культуры.

ОБЕСПЕЧИТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Также в народную программу нужно включить работу с педагогами ЛДНР и обеспечение Донбасса литературой на русском языке.

«В рамках акции «Книги - Донбассу» собрано более 550 тысяч книг. 170 тысяч уже доставлено на территории, но на всех встречах педагоги говорят, что книг на русском языке всё ещё недостаточно», - отметила Ольга Казакова.

В свою очередь, глава партийной комиссии по образованию и науке Елена Шмелёва предложила включить капремонт студенческих общежитий в народную программу и дополнить её инициативой по модернизации системы целевого набора студентов в вузы.

Также в народной программе будет предусмотрено обучение в российских образовательных организациях детей, прибывающих на территорию России из ЛДНР, в том числе с учётом необходимости их социокультурной адаптации. Ещё одно предложение – методическая и инфраструктурная поддержка научно-образовательных организаций ДНР и ЛНР, включая помощь в обновлении их материально-технической базы.

«Нам надо по возможности обеспечить все условия, чтобы там продолжалось обучение», - подчеркнула Елена Шмелева.

Новые положения появятся и в блоке здравоохранения народной программы. По мнению координатора направления «Здоровье человека», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, документ должен включить предложения по медпомощи Донбассу и импортозамещению лекарств.

«Необходимо локализовать в России производства лекарственных препаратов и субстанций для них. Особенно это касается списка особо острых препаратов, где мы должны локализовать у себя весь цикл производства. Речь идёт не только о конечном продукте и субстанции, но и оболочке, красителях», - отметил он.

Его поддержал глава комиссии «Единой России» по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он также считает, что постоянным положением народной программы должно стать обеспечение лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По инициативе партии на эти цели в бюджете будет предусмотрено 10 млрд рублей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА

Глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова представила ряд социальных инициатив. Первое - снять возрастные ограничения по программе обеспечения жильём молодых семей, а также – создавать в регионах семейно-ориентированную среду в социальных учреждениях и мультицентры социальной и трудовой интеграции инвалидов.

«Мы предлагаем дополнить народную программу пунктом «Формирование семейно-ориентированной среды в социальных учреждениях». Особое внимание мы сейчас предлагаем сконцентрировать на создании семейно-ориентированной среды в социальных учреждениях, чтобы куда бы ни пришла будущая мама, семья с детьми, в том числе с особенностями развития - им было удобно, комфортно, они встретились с профессиональным персоналом», - пояснила Анна Кузнецова.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечит финансирование программы модернизации ЖКХ в бюджете и включит её в народную программу. Партия неоднократно поднимала этот вопрос и работает над его решением с Правительством, Минстроем и регионами, сообщил координатор направления народной программы партии, глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов. Он отметил, что в народную программу партии также должно быть включено положение о замене лифтов в многоквартирных домах, работы по восстановлению инфраструктуры народных республик и освобождённых территорий.

Все озвученные инициативы будут проанализированы с точки зрения финансового обеспечения. Также актуализируют существующие положения документа. Детально проработанные изменения подготовят для доклада Председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву.

Напомним, народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).

В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объёме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей — на строительство новых школ, 91,6 млрд рублей — на капитальный ремонт школ, 34,6 млрд рублей — на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей — на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей — на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей — на модернизацию почтовых отделений.