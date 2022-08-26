Анекдоты: - Мама миа! Новые итальянские унитазы! - закричал кот, увидев мои новые итальянские туфли…

Работник завода резиновых изделий как никто другой умеет растянуть зарплату.

* * *

Ничто так не красит спящую женщину, как сидящий рядом маленький ребенок с фломастерами.

* * *

- Софочка, это правда, что ваш брат все еще сидит в тюрьме за кражу?

- Нет. Его досрочно выпустили за хорошее поведение!

- Представляю, как вы им все гордитесь.

* * *

Жена - мужу:

- Милый, сегодня в обеденный перерыв я забежала к тебе на работу и взяла из кармана твоего пиджака пять тысяч рублей.

- Ничего страшного, я уже две недели как там не работаю.

* * *

Почему мы посылаем в космос самых высоких и красивых, а инопланетяне к нам - одних уродов с зелеными ушами?

* * *

- А кто он?

- Мужик, который все время роет другому яму.

- Что, такая сволочь?

- Да нет, просто кладбищенский рабочий.

* * *

В суде:

- Вы уклонились от уплаты налогов так, как рассказал прокурор?

- Совсем не так, но и над его схемой стоит подумать!

* * *

- Не знаю, как там в Индии, а в Африке с помощью обезьяны ищут воду. Кормят ее солью, отпускают и следят, куда поскачет.

- Откуда у них соль?

- Находят с помощью обезьян. Дают обезьяне бутылку текилы и лимон и следят, куда она поскачет.

* * *

Объявление:«На ТВ требуется симпатичная врушка для сообщений прогнозов погоды».

О погоде в выходные