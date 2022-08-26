Вопрос дня: Какое кино вы хотели бы посмотреть? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Евгений НОРИН, историк, популяризатор военно-исторических наук:

- Мне лично очень не хватает нормального кино про современную Россию. Что-нибудь про нас без лести и сюсюканья, но и без чернухи. Знаете, как какие-нибудь «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», только на нашем материале.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ, дрессировщик:

- Из вечной классики - «Операция «Ы». Если брать новое, то я очень жду наш отечественный «Вызов». Это фантастика. Думаю, должно получиться отлично. Из зарубежного посмотрел бы «Дом дракона».

Григорий ГЛАДКОВ, композитор, заслуженный деятель искусств России:

- Сейчас время сложное, не хватает чего-то легкого для души. Музыкальных фильмов, как «Веселые ребята», или просто смешных, как «Кавказская пленница». Но Чарли Чаплин справедливо сказал, что легче заставить две тысячи человек заплакать, чем одного рассмешить...

Алексей КОЧЕМАСОВ, летчик, блогер:

- Я бы хотел хорошую добрую комедию. Вот как «Любовь и голуби». Или был такой замечательный фильм «Дежа вю». Хороший юмор, тонкий и, главное, не пошлый. Интересно, сейчас могут такое снять?

Евгений ГЕРАСИМОВ, председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер, режиссер:

- Главное - хорошее. Это редкость сейчас. Для меня не важно, наше или зарубежное. Стали появляться отечественные качественные ленты в разных жанрах. Азиатских картин много интересных: Корея, например, хорошо снимает...

Светлана КЛЮЧКИНА, светский журналист:

- Я в основном смотрю сейчас турецкие сериалы. Вот мне хочется такого же нашего. Где играют красивые актеры, есть романтичные сцены. А еще в последнее время тянет на комедии и романтические фильмы или сериалы о любви.

Александра КЕТНЕР, читательница KP.RU:

- Про любовь хорошего у нас почти не снимают. Как ни включишь, все ерунда какая-то с элементами комедии (а на самом деле просто плоские шутки). Вот сняли бы что-то наподобие «Красотки» или «Сладкого ноября». А играть там должен точно Павел Деревянко.