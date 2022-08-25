Герои спецоперации «Z»: рядовой Билло отвлек националистов от маневра

Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи Фото: EAST NEWS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак и предотвратили контрнаступления националистов.

Сами военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Мужественные подвиги достовернее слов».

ВЫВЕЛ МАШИНУ С КОМАНДИРАМИ ИЗ-ПОД ОГНЯ

Ефрейтор Николай Лигостаев

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик механик-водитель гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона ефрейтор Николай Лигостаев выполняет задачи по обеспечению артиллерийской поддержки наступающих российских подразделений. В ходе боя обороняющиеся украинские националисты вели ответный артиллерийский и минометный огонь по позициям наших войск. В результате очередной вражеской атаки зоне ведения огня артиллерией противника оказалась машина, в которой находился командный состав самоходно-артиллерийского дивизиона. Оценив ситуацию, ефрейтор Лигостаев, рискуя жизнью, вывел из-под артиллерийского огня украинских националистов машину с руководящим составом, чем спас им жизни и сохранил устойчивое управление огнем дивизиона. Умелые и решительные действия ефрейтора Николая Лигостаева позволили обеспечить сохранность пункта управления огнем, который продолжил свою работу для выполнения всех поставленных огневых задач по артиллерийской поддержке наступающих войск Вооруженных сил Российской Федерации».

Ефрейтор Николай Лигостаев

РАСЧИТАЛ ТОЧНЫЙ КВАДРАТ ДЛЯ АРТУДАРА

Майор Владимир Нахтармин

«Майор Владимир Нахтармин, действуя в составе батальонно-тактической группы, в ходе вытеснения украинских националистов с занимаемых позиций выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских Вооруженных Сил. В условиях артиллерийских контрударов противника Владимир обеспечил непрерывное ведение боевой работы артиллерийского дивизиона. Продвигаясь вглубь обороны противника, группой российских военнослужащих был вскрыт опорный пункт украинских националистов, о чем было немедленно доложено на командный пункт БТГр.

На основании полученных данных, майор Владимир Нахтармин, произведя точные расчеты, организовал силами дивизиона нанесение точного артиллерийского огня по позициям украинских боевиков.

В результате слаженной работы расчетов и умелого управления майором Нахтарминым дивизионом было уничтожено более 60 националистов и до 10 единиц вооружения и военной техники».

Майор Владимир Нахтармин

ОТВЛЕК НАЦИОНАЛИСТОВ ОТ МАНЕВРА

Рядовой Владислав Билло

«В ходе выполнения боевой задачи Владислав Билло действовал в составе батареи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. Продвигаясь по заданному маршруту, Владислав обнаружил замаскированные позиции вражеской реактивной артиллерийской батареи. Для последующего уничтожения позиции противника рядовой Билло передал координаты командованию, однако в этот момент националисты начали готовиться к смене позиций. С целью не допустить дальнейшее перемещение противника рядовой Владислав Билло, создав своими действиями отвлекающий маневр, вынудил противника ввязаться в бой. Мужественные и самоотверженные действия Владислава позволили задержать батарею противника на занимаемой позиции, что способствовало нанесению артиллерийского удара и уничтожению живой силы, вооружения и военной техники украинских радикалов».

Рядовой Владислав Билло

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Замминистра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова в Центральном Доме Российской Армии наградила победителей международного творческого конкурса «Армия культуры» - команду Российской Федерации.

«По результатам соревнований второе место заняла команда Вьетнама, третье место разделили команды Монголии и Беларуси. Конкурс проводился в рамках восьмых Армейских международных игр - 2022», - прокомментировали в Минобороны России.

«Культура наших стран является важным аспектом в духовно-нравственном воспитании, и смешно выглядят попытки представителей некоторых стран «запретить» русскую культуру», - отметила Татьяна Шевцова, выступая на закрытии конкурса «Армия культуры».

Татьяна Шевцова в Центральном Доме Российской Армии наградила победителей международного творческого конкурса «Армия культуры»

СПРАВКА «КП»

С 13 по 25 августа 2022 года конкурсные этапы Международного творческого конкурса «Армия культуры» проходили на трех площадках: в Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе, Доме Дружбы на полигоне Алабино и на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Выступления команд увидели тысячи болельщиков, как в России, так и за рубежом.

В 2022 году в конкурсе приняли участие более 100 артистов из 17 команд, среди которых участники из России, Абхазии, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Камбоджи, Камеруна, Конго, Мали, Монголии, Мьянмы, Руанды, Сирии и Судана.

В рамках конкурса для посетителей был открыт Клуб болельщиков, где прошли интерактивные развлекательные программы, конкурсы, викторины, мастер-классы, а также показы знаменитых военных кинокартин

и отечественных мультипликационных фильмов. В период проведения АрМИ-2022 в Алабино активно функционировал Дом Дружбы, на территории которого свои выставки развернули каждая из 17 стран-участниц конкурса и где регулярно проходили концерты международных военных ансамблей, а также коллективов Москвы и Московской области.

В рамках масштабной экспозиции Дома Дружбы посетители познакомились с культурой и бытом стран-участниц конкурса «Армия культуры» и смогли принять участие в мастер-классах и конкурсах.