Военная спецоперация на Украине 26 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов возле населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай Донецкой народной республики и Камыш Заря Запорожской области. Также перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что российские военные ударом оперативно - тактического комплекса «Искандер» уничтожили эшелон с 200 украинскими резервистами, а также десять единиц военной техники на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию издания The Guardian, которое насчитало целых пять сценариев развития конфликта на Украине. По оценке зампреда российского Совбеза, существует всего "полтора" сценария.

На военном аэродроме «Миргород», расположенном в Полтавской области, российскими силами были поражены пять боевых самолетов Воздушных сил Украины.

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25 августа:

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