Секс-игрушка привела к панике на пляже в Таиланде

После того как находку очистили от песка и привезли в участок, удалось выяснить, что стоимость подобной игрушки составляет более $500. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наряд полиции был отправлен на один из пляжей Таиланда после сообщения о найденном на побережье теле.

Каково же было удивление правоохранителей, когда «труп» оказался гиперреалистичной куклой для секса в натуральную величину.

Сходство с человеческим телом кукле придавала и наброшенная на ее верхнюю часть рубашка – даже с расстояния в несколько шагов понять, что это не труп было крайне затруднительно. Вполне естественно, что отдыхающие начали бить тревогу.

После того как находку очистили от песка и привезли в участок, удалось выяснить, что стоимость подобной игрушки составляет более $500. Правда, у находки отсутствовала голова, но в полиции решили ее не выбрасывать – а вдруг найдется хозяин, вещь-то дорогая.

Пользователи соцсетей, начавшие бурно обсуждать происшествие, сошлись во мнении, что кукла просто надоела хозяину и была выброшена.

Это не первый случай, когда реалистичные игрушки становятся причиной для волнений. Например, лето прошлого года соцсети облетела новость о том, что в Японии целая бригада спасателей ринулась в море только для того, чтобы выяснить, что обнаженная тонущая женщина оказалась всего лишь секс-куклой.