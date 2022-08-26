Скандальный переполох: В Израиле заявили, что «российские евреи находятся в бедственном положении»

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Новоиспеченный председатель Еврейского агентства «Сохнут» Дорон Альмог заявил, что «российские евреи находятся в бедственном положении», а закрытие отделений агентства на территории РФ приведет к тому, что многие, имеющие право на репатриацию россияне, так и не смогут попасть на Землю Обетованную.

– Наша образовательная деятельность очень и очень важна. Помните, что в России 600 тысяч евреев, – сказал Альмог в интервью израильскому телеканалу «Кан».

Издание Times Of Israel с подсчетами главы «Сохнута» не согласилось, напомнив, о том, что несмотря на положение, согласно которому претендовать на гражданство Государство Израиль может любой человек, имеющий хотя бы одного родственника-еврея в третьем восходящем поколении, так что в качестве потенциальных репатриантов можно рассматривать не более 150-200 тысяч россиян.

Странное, ничем не подкрепленное заявление Альмога связано, похоже, с тем, что в июле Министерство юстиции России потребовало ликвидации автономной некоммерческой организации «Сохнут». Согласно сообщениям СМИ, правоохранительные органы России выявили в действиях агентства нарушения, связанные с персональной информацией о россиянах.

Противники закрытия «Сохнута» поспешили обвинить российские власти в том, что закрытие агентства вызвано боязнью «утечки мозгов» из страны, а также желанием вновь опустить «железный занавес».

19 августа Басманный суд Москвы отложил на месяц рассмотрение дела о ликвидации Еврейского агентства.

«Сохнут» действует с 1929 года, основным направлением его деятельности является помощь в организации репатриации в Израиль.