Проживающие за рубежом граждане России смогут получать пенсии в местных банках

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Российские пенсионеры, проживающие за границей, смогут получать причитающиеся им средства в банках по месту жительства. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Российской Федерации о особенностях выплаты пенсий лицам, проживающим за пределами России.

Согласно нововведениям, средства будут зачисляться в рублях на банковские счета указанных граждан, открытые в кредитных учреждениях по месту жительства. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и действует до конца текущего года.

Ранее в СМИ сообщалось, что на фоне антироссийских санкций ряд живущих за рубежом пенсионеров испытали трудности с получением пенсий в местных банках, но в Москве нашли способ не оставить соотечественников без заработанных ими средств.

Известно, что на данный момент перевод пенсионного обеспечения за рубеж осуществляется в отношении почти 125 тысяч граждан России, проживающих в 91 стране мира.

Больше всего получателей российских пенсий проживают в Абхазии, Германии и Израиле, но это вовсе не означает, что наших соотечественников преклонного возраста нет в других, порой весьма экзотичных и удаленных уголках планеты.