МИД Чехии предложил компромиссное решение по шенгенским визам для россиян

Туристы любуются видом на Прагу, июнь 2022 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава внешнеполитического ведомства Чехии Ян Липавский заявил, что правительство его страны намерено полностью прекратить действие упрощенного режима между странами Евросоюза с одной стороны и Россией и Белоруссией с другой.

Если предложение будет принято, россияне и граждане Белоруссии смогут и далее обращаться в иностранные дипмиссии для получения шенгенских виз, но количество необходимых для получения разрешения на въезд документов серьезно возрастет, а еще увеличится время рассмотрения заявлений. Кроме того, поднимется и плата – визовый сбор будет стоить не 35 евро, как сейчас, а 80 евро.

С предложенными мерами Чехия планирует выступить на неформальной встрече министров иностранных дел стран альянса, которая должна состояться на следующей неделе в Праге, поскольку на данный момент Чехия председательствует в Евросоюзе.

Ранее за полный запрет выдачи виз россиянам высказались страны Прибалтики. При этом премьер Эстонии Кая Каллас уверяла, что туристы из России представляют угрозу для безопасности страны, поскольку эстонские власти не в состоянии досконально проверить каждого россиянина.

В свою очередь глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что не поддерживает тотального запрета на выдачу виз гражданам России, но считает, что контроль при их оформлении должен быть ужесточен.