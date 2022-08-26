Британская королева нарушит традиции из-за проблем со здоровьем

Королева Елизавета II. Фото: REUTERS

Находящаяся в шотландском замке Балморал королева Британии Елизавета II решила внять уговорам докторов и не прерывать отпуск ради назначения нового премьер-министра страны.

Как правило, в замке Балморал, частной резиденции английских королей в Шотландии, королева находится до октября. Однако в этом году она планировала временно отказаться от отдыха и вернуться в Лондон раньше, чтобы назначить нового премьер-министра страны.

Назначение премьера является прерогативой монарха и, согласно традиции, проводится в Букингемском дворце.

Кроме того известно, что Елизавета II может поручить выполнить все необходимые действия, связанные с назначением руководителя правительства, своему сыну – главному наследнику английского престола принцу Чарльзу.

Тем не менее, королева упрямо желала сделать все сама, и врачам стоило больших трудов уговорить ее отказаться от задуманного.

– Это не лучший выбор — заставлять королеву преодолевать тысячу миль туда и обратно для 48-часового визита, когда премьер-министр может сам легко добраться до Балморала, – прокомментировал ситуацию источник, близкий к королевской семье.

По имеющейся на данный момент информации, королева решила принять нового премьера в Балморале.

После заявления об отставке бывшего руководителя британского кабмина Бориса Джонсона главными претендентами на пост премьер-министра страны остаются экс-министр финансов Риши Сунак и действующая глава МИД Лиз Трасс.