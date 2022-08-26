«Недоброжелателям не удастся вбить клин»: премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии провели переговоры

3аседание Евразийского межправсовета прошло в Киргизии на берегу озера Иссык-куль в государственной резиденции «Чолпон-Ата». Фото: government.ru

Два дня премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсуждали развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За этот год премьеры встречаются в таком составе уже в третий раз. На этот раз заседание Евразийского межправсовета прошло в Киргизии на берегу озера Иссык-куль в государственной резиденции «Чолпон-Ата».

Российский премьер Михаил Мишустин прилетел в Чолпон-Ату в четверг. В тот же день он принял участие во встрече глав правительств стран ЕАЭС с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и в заседании Евразийского межправсовета в узком составе. Мишустин отметил, что Евразийский экономический союз доказывает свою эффективность и устойчивость в условиях санкций. Так, за первый квартал этого года объем ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5%. На 1,6% выросло сельхозпроизводство, на 2% - выпуск промышленных товаров. Уровень безработицы в союзе снизился на 34%.

- Мы скоординированно реагируем на новые вызовы, не допуская разрушения экономик наших стран, принимая скоординированные действия, чтобы сгладить последствия любых ограничений, - заявил Мишустин.

Премьер отметил, что в условиях санкций открываются новые дополнительные возможности для стран ЕАЭС и надо ими грамотно воспользоваться.

- Я уверен, что мы не позволим недоброжелателям вбить клин между нашими странами и народами, - заявил Мишустин.

Кроме того, в четверг Мишустин провел двусторонние переговоры с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Азербайджана (азербайджанский премьер прилетел в Чолпон-Ату в качестве гостя). Переговоры длились до позднего вечера.

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров рассказал Мишустину, что снятие всех коронавирусных ограничений на пассажирское сообщение между двумя странами привело к росту турпотока из России.

- Впервые осуществляется 14 прямых авиарейсов в неделю из российских городов в Иссык-Кульскую область, - рассказал Жапаров.

За первое полугодие взаимный товарооборот двух стран вырос почти на 40% и составил более 1 млрд 400 млн долларов.

При этом экспорт из Киргизии в Россию вырос практически в два раза.

А на переговорах Мишустина с белорусским коллегой Романом Головченко возник курьез. Премьеры не сошлись в цифрах.

По данным Минска, в первом полугодии товарооборот двух стран достиг почти 20 млрд. долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2%.

Мишустин сообщил, что у него другие цифры. По данным Москвы, товарооборот составил 18 млрд.долл.

- И здесь дорисовали! - развел руками Головченко.

- Ну, зачем вы так, - улыбнулся Мишустин и добавил, - надо свериться будет!

В пятницу утром премьеры «пятерки» собрались на заседание межправсовета в расширенном составе. Один из главных вопросов, который обсуждался - создание в рамках Евразийского экономического союза общего рынка газа. Также рассматривался вопрос расширения применения национальных валют во взаимных расчетах. Мишустин отметил, что уже 75% расчетов в ЕАЭС проводится в нацвалютах.

Мишустин также призвал продолжить формирование единого транспортного пространства ЕАЭС.

- Важным этапом для этого станет реализация приоритетных инвестиционных и инфраструктурных проектов в сфере транспорта, которые помогут развитию коридоров Восток - Запад и Север - Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс - один путь», - отметил Мишустин.

На заседании также было принято решение о создании Евразийской перестраховочной компании.

- Организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками. В планах - выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов, - рассказал Мишустин.