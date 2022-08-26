Сколько стоит главная свадьба лета: дана оценка роскошному торжеству Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Павел и Зепюр Прилучные за последние полгода успели: сходить в загс, обвенчаться и устроить пышное торжество. На фото молодые в день свадьбы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В элитном подмосковном поселке отгулял свадьбу главный «мажор» страны Павел Прилучный. Жена 34-летнего актера Прилучного – его коллега 26-летняя Зепюр Брутян (теперь тоже Прилучная). Пара зарегистрировала брак весной 2022 года, в начале этого лета обвенчалась в Армении, а в конце лета актеры устроили шикарный праздник в Подмосковье. Мы рассчитали смету главного свадебного торжества этого лета – сколько стоит устроить похожую свадьбу: цены брали средние по Москве на каждую из заказанных Прилучными услуг.

Декор

Торжество получилось роскошным. Стиль можно обозначить как «современная классика». Уже сейчас в социальных сетях обсуждают декор мероприятия – стену из живых белых цветов, украшение арки для молодых. Цветы были и на пути невесты с отцом к жениху на импровизированный алтарь, и на улице, и в зале - повсюду. Безусловно: не каждый сможет заказать похожий декор свадебного пространства, но помечтать то можно. Кругом белые цветы (не только розы) без излишеств – блеска, страз и прочей мишуры: это тренд года. Нам показалось, что кое-где в живые цветы вплетены совсем немного искусственных – так это вполне себе привычное явление: этот же трюк проделывали декораторы на недавней свадьбе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Иначе выйдет слишком дорого даже для звезд такой величины. Цветы срезают и доставляют к определенному дню на спецтранспорте – чтобы можно было обеспечить нужную температуру хранения. Была декорирована сцена – на ней полотно с именами молодоженов.

Добавим в этот прайс с декорациями и технические расходы – освещение, звук, экраны; специалистов, которые за это отвечают. Кроме того, организаторы мероприятия (свадебное агентство) получают за свои услуги гонорар - 10% от стоимости мероприятия.

Цена: от 6 млн. руб.

Шикарный декор из цветов в стиле «современная классика». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Аренда, банкет

Свадьба прошла по модному классическому сценарию. Днем – фотосессия брачующихся в Москве. Ближе к вечеру гостей собрали в Подмосковье. Для торжества арендовали весьма популярную для подобных мероприятий территорию загородного ресторана в подмосковном закрытом элитном поселке. Стасу Михайлову с супругой можно было выйти из дома за 15 минут до начала торжества. Плюсы местности: пруд; пространство для торжественной церемонии на улице с соответствующей архитектурой и видами; тут же ресторан. Торжественная часть передачи невесты из рук отца мужу прошла на улице под слезы умиления гостей. А потом все переместились в ресторан.

Красивый интерьер ресторана, свадьба в среднем на 50 – 60 самых близких гостей, плюс богатая праздничная сервировка, ужин при свечах и развлечениях. Вот такая камерная история – самая популярная в этом сезоне. Банкет обсуживают специально нанятые для этого мероприятия официанты – премиальный кейтеринг. Считаем расходы на аренду, обслуживание и ужин, на котором в таких случаях не экономят – с алкоголем выходит почти 20 тысяч рублей на человека.

Павел так влюблен, что мы со счету сбились сколько раз он поцеловал жене руки на торжестве. Это — танец молодых. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Цена: от 4 млн. руб.

Развлекательная программа

Гости — Игорь Жижикин и Алексей Чадов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стас и Инна Михайловы с молодоженами. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Среди гостей были друзья жениха – тоже актеры: Илья Глинников, Алексей Чадов, Игорь Жижикин. Из музыкантов – Стас Михайлов с супругой Инной, Мот (Матвей Мельников). Михайлов и Мот обеспечили музыкальную программу вечера. Звездам чаще везет: исполнители такой величины делают им скидку за выступления или просто поют бесплатно – для друзей. Незвездные развлечения были классические – тосты, танцы, букет невесты… Процессом управляла ведущая.

Цена: от 5 млн. руб.

Наряды

Дженнифер Лопес на своей недавней свадьбе с Беном Аффлеком сменила три платья. Вот и Зепюр Прилучная нарядилась по той же схеме – был классический пышный наряд принцессы; элегантное платье-бюстье; и платье-трансформер, которое превратилось в брючный костюм. Наряды красивые, один кутюрный – видно, что невеста очень старалась. И у нее получилось очаровать жениха и гостей. Платья были подобраны не только с учетом модных тенденций, но и с прицелом на танцы – в этом невеста сильна. Зепюр родилась в Москве - в семье, где не было артистов, но ее мама преподавала танцы, поэтому девочка с детства занималась хореографией, а также художественной гимнастикой и вокалом – у нее красивое сопрано. И только после школы Зепюр получила актерское образование. Танцевальные навыки Зепюр Прилучная продемонстрировала на свадьбе – в постановке сразу нескольких номеров: это танец молодых, и танец невесты… У невесты расходов море – обувь, украшения, примерки, репетиции прически… Ну а что жених? Он был просто элегантен и тоже готовился - совсем недавно отбелил зубы.

Отец ведет Зепюр к арке из цветов — импровизированному алтарю, где ее ждет муж. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Цена: от 3 млн. руб.

Видеоряд, торт, букет, сценарий и другие детали

Давно уже модно показать гостям свадебный фильм - историю любви жениха и невесты. Этим занимаются профессионалы: снимают, монтируют и делают «кино под ключ». Когда жених «сам себе режиссер» все выходит проще – сценарий он может написать сам. На этой свадьбе в фильме гостям показали в том числе и кадры венчания пары в Армении. В этот же прайс к фильму добавляем фото и видеосъемку самого торжества с готовым материалом – на торжестве работают сразу несколько профессионалов: от 200 тыс. руб.

На торжестве работало несколько фотографов и операторов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В социальных сетях вдруг начали критиковать «скромный» букет невесты. Именно такой букетик в тренде. Так как тренд 2022 - на комфорт и минимализм диктует отход от сложных и тяжелых букетов невесты. Невесте должно быть удобно держать букет в руке, поэтому он становятся легче: от 20 тысяч рублей.

Торт – классика жанра: несколько ярусов, с декором из белой цветочной композиции. В зависимости от веса и именитости кондитера варьируется цена – чаще всего она начинается от 300 тысяч рублей.

Торт — классика свадебного жанра. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На самом деле деталей, на которые тратятся молодые масса: в сценарии Прилучных это – и приглашения, и репетиции макияжа-прически, и доставка до места иногородних гостей и множество других нюансов.

Цена: от 2 млн. руб.

Итого: 15 миллионов рублей без учета выступления звезд (так как для своих они поют бесплатно), а незвездным молодоженам пришлось бы добавить еще 5 – 6 миллионов рублей. Все подсчеты – ориентировочные, основанные на актуальных ценах в свадебных агентствах Москвы. Сценарий этой свадьбы похож на классический праздник звезды хоккея Александра Овечкина – он женился на Анастасии Шубской пять лет назад. Правда у Овечкина было в 4 раза больше гостей, в 10 раз больше артистов, соответственно и расходы значительно выше – там только стоимость декора огромного пространства начиналась от 15 миллионов рублей.

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