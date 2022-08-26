Применять только в тандеме: факты о витаминах, которые вы не знали

На фоне пандемии коронавируса, повышенного стресса и ухудшения экологии люди все чаще ищут способы укрепить свой иммунитет. И это правильно, ведь крепкий иммунитет – первый и самые главный способ избежать опасных заболевания и избавиться от недомогания. Основным принципом крепкого иммунитета является здоровый образ жизни. Не менее важно поддерживать свое здоровье и с помощью витаминов.

Лучше всего для укрепления защитной системы организма подходят цинк, кверцетин, а также витамины С и D. Но с приемом этих веществ всё не так просто: врачи доказали, что наиболее эффективно применять их в тандеме, а не по отдельности. Эти четыре компонента дополняют и усиливают действия друг друга.

Рассказываем, как легко совместить элементы и восполнить их дефицит, чтобы поддержать свой иммунитет.