Зеленский плюнул союзникам в лицо: как украинская дипломатия проигрывает информационную войну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

До традиционного осеннего обострения психически нестабильных граждан еще далеко, но украинская дипломатия решила оправдать ожидания досрочно и масштабно. Можно подумать, что сотрудники МИД Украины получили повестки от Зеленского или своего министра Кулебы и ринулись в психическую атаку с перьевыми ручками наперевес на всех вокруг, кто попал в зону их действия.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который в октябре вернется в Киев (вопрос уже решен) не успокаивается и, хотя и вяло, но продолжает теребить немецкую общественность.

Посол Киева в Казахстане отметился давеча своим объяснением, что русских надо убивать, как можно больше, потому что, чем больше украинцы убью русских сейчас, тем меньше придется убивать москалей их детям и внукам.

Посол Украины в Испании "наехал" на страну пребывания. Представляющий Киев в королевстве Сергей Погорельцев выразил крайнее неудовольствие темпами оказания военной помощи Украине со стороны Испании.

- Динамика нас не устраивает, — объявил посол и приказал неповоротливым испанцам, — Ускорьте темпы!

А еще заявил, что Киев намерен получить от Мадрида в кратчайшие сроки танки "Леопард 2", причем, платить за них Испании Украина не намерена. Дайте все и задаром!

Но даже на фоне этих непомерных амбиций, сочетающихся с совершенно хамским поведением и не имеющим никакого отношения к правилам и нормам дипломатического поведения скандал, который сейчас разгорается между Киевом и Ватиканом, может затмить собой даже Мельника по последствиям украинского хамства.

Напомним, глава дипломатического представительства Незалежной в Ватикане наехал на Папу Римского и выписал строгий выговор с занесением Франциску за то, что тот нормальной человеческой реакцией отреагировал на убийство Даши Дугиной.

- Я думаю о девочке, которая была взорвана бомбой, находившейся под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные платят за войну. Невиновные, - отреагировал понтифик на произошедший теракт. Что называется, без осуждения, мягко и беззубо, но с состраданием. Так у него и должность такая – оправдывать и сострадать. Но Киев тут закусил удила.

Знамя украинского хамства подхватил и глава МИД Украины Дмитро Кулеба, который вызвал на ковер в свое ведомство посла Ватикана (папского нунция).

- Скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо, — объяснил Кулеба нунцию. — На Украине глубоко разочарованы словами понтифика, которые несправедливо приравнивают агрессора и жертву.

После этого стало окончательно понятно, кто там в нынешней Украине есть тот самый ху. Это уже не просто хамство, это глубочайший дилетантизм украинского дипломатического корпуса. По канонам католичества, Папа Римский – непогрешим в своих поступках, что бы он ни делал. И Ватикан не оставит без внимания и ответа такое хамское поведение Киева. Собственно, уже не оставил. Журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити опубликовал статью, в которой заявил, что Ватикан очень недоволен тем, какое давление Зеленский пытается оказать на Папу Римского. Если учесть, что Марко Политик является официальным биографом трех последних понтификов, а случайных людей до такой должности не допускают, и что в Ватикане поднаторели в деле донесения своих пожелания и решений в нужном им русле не напрямую, а через всякого рода неофициальных посредников, то ситуация получается очень серьезная. И, похоже, что на попытках Зеленского зазвать Папу Франциска в Киев, по крайней мере, на какое-то время можно поставить крест. А Папа с его одобрением Украины был очень нужен, просто крайне необходим Киеву для укрепления своих позиций в католических странах. Тем более, что многие из них в среду не поддержали антироссийскую резолюцию при голосовании в ООН.

При этом, все последние "обострения" украинских дипломатов и их отъявленное хамство на самом деле являются выполнением требований самого Зеленского, а не просто какой-то их собственной инициативой. Это Зеленский, когда собрал послов в санатории на Западной Украине, требовал от них новой и наступательной украинской дипломатии в "стиле Мельника".

Более того, Офис президента Украины поставил перед ведомством Кулебы задачу – использовать послов и весь дипкорпус для выбивания денег и вооружений на нужды Киева. Желательно, бесплатно, на благотворительных началах. А против тех зарубежных политиков и государственных деятелей, кто станет отказываться оказывать помощь "незалежникам-самостийникам", следует развязать настоящую "войну компроматов" и поднять "волну клеветы", чтобы их дискредитировать. При этом, послам напрямую, как свидетельствуют информированные источники, даже не намекнули, а просто сообщили, что их дальнейшая судьба зависит от показателей "выработки" по этим направлениям. И те ринулись отрабатывать…

Как говорится, не по собственному желанию, а "токмо волей пославшей его жены". Простите, украинского президента. Жить захочешь на своем посту, не так раскорячишься.