ФСБ поймала в Курске украинского шпиона

Фрагмент допроса подозреваемого.

Сотрудниками Федеральной службы безопасности России в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) пресечена противоправная деятельность жителя Курска, который приехал туда с Украины.

- Я родом из Сум, был завербован сотрудником украинских спецслужбы на компрометирующих условиях (поймали на преступлении - прим.Ред). Их интересовала информация об офицерах авиационного полка, других подразделений, составе их семей. Так как я производил мебель имел доступ к жилищам, меня просили достать их персональные данные, какие-нибудь компрометирующие данные, что могли бы помочь их завербовать, - рассказал на допросе задержанный.

«Гражданин Украины оказался агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации», - сообщили в ФСБ России.

В результате обысков по месту проживания шпиона изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой. В персональном компьютере и мобильном телефоне обнаружены специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.

«Следственным подразделением в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - отметили в ФСБ России.