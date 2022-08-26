Минобороны демонстрирует работу экипажей РСЗО «Град» по позициям противника

Фото: Министерство обороны РФ

Когда на Донбассе говорят «местами град» это не обязательно о погоде. Но разве это не стихия, когда с неба падают 40 реактивных снарядов в 70 килограммов весом и длинною почти три метра. Кого-то это может шокировать, но таков армейский юмор.

БМ-21 "Град" - один из главных инструментов поражения украинских националистов. Эффективность реактивных систем залпового огня не раз доказывалась на поле боя. Одна такая установка «Град» позволяет в считанные секунды накрывать площади равные нескольким футбольным полям и уничтожить на них все опорные пункты, военную технику и живую силу противника.

Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в дневное и ночное время суток.

Батарея РСЗО «Град» получает данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, выходит на огневой рубеж и наносит удар по выявленным огневым позициям ВСУ.

После выполнения боевой задачи расчеты РСЗО покидают огневую позицию. Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты проходит в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Камеры объективного контроля, установленные на беспилотниках, зафиксировали, что в ходе ночного боя российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и 2 боевые машины.

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Минобороны также публикует кадры боевой работы подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции. На участке обороны соединения противник предпринял попытку прорыва. В это время было принято решение о вводе в бой резерва командира соединения в составе огнеметного взвода, который огнем из реактивных пехотных огнеметов «Шмель» уничтожил наступающие подразделения ВСУ и не допустил их прорыва.