Самое популярное в мире средство от сорняков вызывает конвульсии у животных и опасно для человека

«Раундап», впервые выпущенный в 1974 году, является наиболее часто используемым гербицидом в мире по объему и обрабатываемой площади. Фото: Shutterstock

Самое популярное в мире средство от сорняков «Раундап» негативно сказывается на здоровье животных и человека – выяснили американские ученные. Результаты последних исследований показали, что гербицид обладает нейротоксическим действием, а также канцерогенным, поскольку содержит глифостат.

Ученые из Флоридского Атлантического университета подвергли круглых червей воздействию американских и британских составов «Раундапа», а также самого глифосата. Гербицид разбавили в 300 раз ниже самой низкой концентрации, рекомендованной для использования потребителем, тем не менее он вызывал конвульсии у червей.

Производитель отрицает вредное воздействие своего химического вещества на животных и человека. В качестве доказательств компания приводит результаты других исследований, правда, они проводились «заинтересованными» экспертами, а не независимыми учеными - сообщает DailyMail.

«Раундап», впервые выпущенный в 1974 году, является наиболее часто используемым гербицидом в мире по объему и обрабатываемой площади. По примерным оценкам, с 2005 по 2014 год по всему миру было распылено 6,1 миллиарда килограммов глифосата. Он используется как на сельскохозяйственных угодьях, так и в садах по всему миру. В марте 2015 года ВОЗ отнесла глифосат к канцерогенам группы 2а, веществу, которое, вероятно, вызывает рак у людей.