Минобороны: почти тысяча военнослужащих ЛНР получили госнаграды России

Фото: Министерство обороны РФ

На Донбассе прошло торжественное награждение военнослужащих 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики, проявившим мужество и героизм при освобождении республики от украинских националистов в период проведения специальной военной операции.

«Указом президента России им были вручены государственные награды Российской Федерации», - сообщили в Минобороны России.

Военнослужащих награждали между сражениями: в строю они в полной боевой выкладке, в стальных касках, с личным стрелковым оружием.

По данным военного ведомства всего к награждению государственными наградами Российской Федерации представлены более 900 наиболее отличившихся военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Отметим, что массовые награждения военнослужащих проходят не только на передовой и госпиталях, но и в учебных центрах, куда они попадают после реабилитации. Сергей Шойгу еще в начале специальной операции потребовал обратить пристальное внимание на решение вопросов здравоохранения и выполнению социальных гарантий военнослужащих, создал реабилитационно-образовательный центр для военнослужащих-участников специальной военной операции. Отправляясь на боевые задания, они уверены, что получив даже тяжелые ранения их реабилитацией займутся лучшие врачи, они получат новую специальность и работу в любом регионе страны по желанию, а их семьи будут обеспечены жильем и льготами.