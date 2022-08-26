Фото: Министерство обороны РФ

Подходят к завершению Армейские международные игры (АрМИ-2022)— военные соревнования между боевыми подразделениями из разных стран. Для военных разных стран, что участвуют в них с 2015 года они уже стали своеобразными Олимпийскими играми.

С тех пор каждое лето количество дисциплин и стран участниц постепенно увеличивается. Масштаб территории для учений впечатляет. Одиннадцать стран станут плацдармами для военных конкурсов: «Мастера артиллерийского огня», «Мастер-оружейник», «Чистое небо», «Отличники войсковой разведки», «Открытая вода», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула», «Безопасная среда», «Мастера автобронетанковой техники», «Рембат», «Эльбрусское кольцо», «Верный друг», «Военно-медицинская эстафета», «Полевая кухня», «Страж порядка», «Военное ралли», «Воин содружества», «Соколиная охота», «Дорожный патруль», «Морской десант», «Глубина» и многих других. Смотрите сами, как в АрМИ -2022 побеждает дружба:

Связисты настраивали радиостанции в Белоруссии

В финальном этапе международного конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2022, что прошел в Белоруссии принимали участие команды четырех стран: Российской Федерации, Республики Беларусь, Вьетнама и Узбекистана. Конкурсантам предстояло настроить радиостанцию в соответствии с полученными радиоданными, передать сигнал в телефонном режиме с вынесенного телефонного аппарата на носимую радиостанцию, преодолеть дистанцию до 1500 метров и поразить пятнадцать мишеней попперов из автомата АК-74.

Фото: Министерство обороны РФ

В финальном этапе первое место заняла команда Российской Федерации, набрав 100 баллов. Второе место у Узбекистана - 72 балла. Третье место разделили между собой Республика Беларусь и Вьетнам заработав по 66 баллов. По итогам всех этапов, победителями конкурса «Уверенный приём» стали команды Российской Федерации и Республики Беларусь, набрав по 461 баллу каждая. На второй позиции расположились команды Узбекистана и Вьетнама - 363 балла у каждой. Третье место заняла Лаосская народно-демократическая республика - 116 баллов.

В женском дивизионе по итогам соревнований первыми стали военнослужащие Республики Беларусь - 365 баллов. На второй позиции Узбекистан - 270. Третье место разделили Российская Федерация и Вьетнам набрав по 100 баллов.

Оружейники показали мастерство в Узбекистане

В Узбекистане на полигоне «Фориш» в Джизакской области завершился финальный этап международного конкурса Армейских международных игр АрМИ-2022 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник».

Фото: Министерство обороны РФ

Команды состязались в комплексной эстафете, где нужно было на скорость произвести разборку и сборку всей задействованной на конкурсе техники и вооружения.

Конкурсанты по очереди чинили условную поломку у гаубицы Д-30, зенитной установки ЗУ-23, реактивной системы залпового огня «Град», пистолета, автомата, пулемета и гранатомета. Чтобы убедиться в исправности техники и вооружения военнослужащие в конце выполняли учебные стрельбы из каждого образца.

По итогам заключительного этапа и всего конкурса первое место заняла команда хозяев соревнований. На втором месте с небольшим отставанием - команда военных оружейников Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева, которая представляла на соревнованиях Вооруженные силы России.

В Иране кружили беспилотники

В Исламской Республике Иран, на авиабазе Исфахан, прошел четвертый этап конкурса «Соколиная охота» - ведение воздушной разведки и корректировка артиллерийского огня ночью.

Фото: Министерство обороны РФ

По итогам конкурса «Соколиная охота» - ведение воздушной разведки и корректировка артиллерийского огня ночью, первое место заняла команда Исламской Республики Иран, на втором месте расположилась команда Российской Федерации. Третьими стали военнослужащие из Республики Беларусь.

В Алжире прошли рукопашные схватки

В Алжире в рамках международного конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2022 состоялся этап «Ведение рукопашной схватки». От каждой команды в этапе конкурса принимали участие три военнослужащих, весовые категории до 70 кг, до 80 кг и свыше 80 кг. Состав пар определяется путём жеребьевки, таким образом российские десантники провели бои с представителями Беларуси, Алжира, Узбекистана и Китая.

Фото: Министерство обороны РФ

Российские спортсмены показали высокий результат, принеся нашей команде победу в весовой категории до 70 килограммов (боец Аранзаев Алексей).

Разведчики сошлись в армейском бою в Новосибирской области

В Новосибирской области на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2022 завершился финальный этап соревнований «Армейский рукопашный бой».

Фото: Министерство обороны РФ

Перед выходом на татами участники поединков выполнили норматив «Преодоление дистанции бега в ограниченное время», преодолев дистанцию в километр.

Армейский рукопашный бой очень эмоциональный и зрелищный вид спорта.

По команде поднялись на самую высокую вершину Европы

Команды-участницы международного конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2022 в ходе выполнения финального специального задания соревнований высокогорных подразделений покорили самую высокую вершину Европы – Эльбрус.

В ходе выполнения специальных задач военнослужащие преодолели около 20 км по комбинированному рельефу средней сложности, общий перепад высоты на маршруте составил 3,4 км.

Фото: Министерство обороны РФ

Всего в конкурсе «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2022 принимает участие около 100 военнослужащих высокогорных подразделений из России, Китая, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана, Руанды и Индии.

Результаты международного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2022 будут объявлены на торжественной церемонии закрытия, который пройдет 27 августа с.г. в Центре горной подготовки и выживания «Терскол».