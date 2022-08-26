О сыне президента Байдена сняли фильм

Хантер Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красочные детали бурной жизни младшего сына президента США Джо Байдена, Хантера, стали известны не только благодаря сплетням и рассказам его друзей, но и информации, которой оказался буквально напичкан жесткий диск ноутбука, забытого Байденом-младшим в ремонтной мастерской.

В США до сих пор смакуют одержимого сексом и наркотическим угаром президентского отпрыска, роман с вдовой старшего брата, но особое внимание привлекают его бизнес-проекты, обошедшиеся украинским и китайским бизнесменам в миллионы долларов, уплаченных семейству Байденов в виде комиссионных и гонораров.

Именно суперприбыльная деловая активность Хантера Байдена, из мира бизнеса ушедшего в мир искусства и подвизавшегося в художники, и привлекла внимание американского кинорежиссера Роберта Дави.

Дави снял художественный фильм «Мой сын Хантер», трейлер которого уже представлен. Картина находится на стадии постпродакшна, а средства на съемки были собраны путем краундфандинга.

Роль Хантера Байдена сыграл британский актер Лоуренс Фокс, а Джо Байдена – американец Джон Джеймс, получивший известность благодаря своему участию в сериалах «Династия» и «Семья Колби».

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