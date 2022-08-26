Просто добавь горчицы: врач объяснил, зачем пожилым людям нужны острые специи

Улучшить аппетит помогут острые, пряные и жгучие пряности, например, горчица. Фото: Shutterstock

Часто люди после 65 лет даже не замечают, что у них бывает снижен аппетит. Для этого есть множество причин:

* прием некоторых препаратов, в том числе гормональных,

* депрессия, ухудшением настроения и потеря интереса к жизни;

* перенесенный ковид, который «отбивает» вкус и запах пищи.

У четверти людей старше 65 лет теряется способность чувствовать один из четырех вкусов (сладкий, горький, соленый, кислый). Из-за этого пропадает аппетит, еда становится пресной и кажется ненужной.

- Недостаточность питания или синдром мальнутриции является опасной патологией, которая может проявиться у людей старше 65 лет, - объясняет руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова. - Она приводит к снижению мышечной массы тела и разрушению костной ткани, снижает уровень его физической активности. Ухудшаются когнитивные функции, замедляется скорость восстановления после перенесенных болезней.

Улучшить аппетит помогут острые, пряные и жгучие пряности, например, родная нам горчица. Она оказывает раздражающий эффект на слизистую рта и желудка, стимулируя выделение слюны и желудочного сока. А значит, улучшается аппетит и пищеварение в целом. Кроме того, горчица обладает противовоспалительным и антиоксидантным действиями, укрепляет иммунитет и замедляет камнеобразование в желчном пузыре.

- Но помните, что пожилым употреблять острое и пряное нужно в умеренном количестве, - предупреждает Екатерина Иванникова. - А при наличии противопоказаний (заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергия) и вовсе следует отказать от таких вкусовых добавок.

НА ЗАМЕТКУ

Что еще пить и есть, чтобы сохранить бодрость

Для пожилых людей важен питьевой режим: в сутки необходимо не менее 2 литров жидкости (включая соки, супы, чаи). Но из этих двух литров около 800 мл должно быть обычной чистой питьевой воды. То есть 3-4 стакана в день. Не так уж много.

Японские гериатры доказали, что для пожилых людей очень важен белок, а значит, нужно больше мяса! Это главный принцип: белка пожилому человеку надо больше, чем молодому. Для сравнения: до 55 лет нам необходим 1 грамм белка на килограмм веса. После 55 - 1,2 грамма на килограмм тела.

Конечно, отдавать предпочтение нужно белому мясу (индейка, курятина, нежирная свинина), а не красному (баранина, говядина). И, разумеется, необходима рыба из-за полезных для сердца и мозга омега жирных кислот.

Но не забывайте также про овощи и крупы, то есть полезные медленные углеводы. Питание обязательно должно быть сбалансировано. А вот от быстрых углеводов, то есть булочек, пирожных, конфет и сахара в чай лучше отказаться. Замените их полезными мармеладом, пастилой, сухофруктами.