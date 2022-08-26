Ко Дню знаний «Комсомольская правда» подготовила для своих читателей подарок

"Комсомольская правда" в очередной раз радует читателей акцией "Купи газету - получи подарок". Мы дарили украшения, маски для лица и даже блинчики с начинкой! В этот раз мы дарим книгу.

Для получения подарка вам необходимо купить выпуск "Комсомолки" от 26 августа 2022 года и получить книгу в подарок. Список книг:

- «Доктор Плюшева. Обними меня». Международный день обнимашек - любимый праздник игрушечной овечки Лэмми. Но есть одна проблема: Лэмми постоянно чихает, поэтому Доктору Плюшевой надо её вылечить. Успеет ли Лэмми вовремя поправиться, чтобы обнять всех друзей в такой важный день?

- «Домики. Знаменитые домики мира». Однажды почтовый голубь принес в город письмо на неизвестном языке. Домик на колесах Гриша решил отправиться на поиски автора письма. Вдруг кому-то нужна помощь? Он объехал полмира, подружился с домиками разных стран и даже континентов, и нашел того, кто отправил послание.

- Книга «Домики. Знаменитые домики России». Какой домик построен без гвоздей? Сколько башен у Кремля? Где живет Дед Мороз? Домик на колесах Гриша путешествует по России и знакомится со знаменитыми домиками нашей страны.

- Книга «Домики. Полезные домики». Откуда берутся конфеты? Где печатают книжки? Кто освещает море? Домик на колесах Гриша продолжает свое путешествие и вместе с ребятами узнает много интересного о полезных домиках.

- «Мулан». Мулан всегда стремилась быть гордостью своей семьи. И это то, что отличало её от других. И то, что помогло ей защитить и прославить свою семью и... весь Китай.

- «Малифисента/Спящая красавица». Одна и та же история рассказана двумя разными героинями – принцессой Авророй и злодейкой Малефисентой. Каждая из них представила свою версию того, что случилось. И... кто знает, может быть, они обе правы?...

- «3 кота. Зимние истории». Зима – время волшебства и подарков. Читай истории в комиксах и узнаешь, как Коржик, Карамелька и Компот встретили Новый год.

- «Царевны. День Снегурии». Алёнка очень грустит оттого, что не попала на любимый зимний праздник – День Снегурии. Царевны решают помочь подруге и применяют заклинание вызова зимы. Но что-то пошло не так. Смогут ли ребята исправить ошибки и вместе встретить волшебный снежный праздник? Узнаешь в новой истории о царевнах из Дивногорья и их друзьях.

- «Царевны. Лягушачий камень». Что делать, если ты случайно можешь превратиться в лягушку и даже не заметить этого? Василиса очень боится, что мальчики засмеют её, если увидят в лягушачьем облике. Она решает носить кольцо с волшебным камнем, способным превращать в лягушку и обратно, чтобы не попасть в нелепую ситуацию. Но что будет, если до кольца случайно дотронется кто-то другой?

Условия акции и адреса точек получения подарка вы можете уточнить по телефону горячей линии 8 (495) 777 02 82 или на сайте