В ОК пройдут онлайн-трансляции фестиваля BelgorodMusicFest

С 26 по 28 августа в ОК пользователи увидят выступления трио Bel Suono, рэпера L’ONE, виолончелиста Борислава Струлёва и DJ Feel

С 26 по 28 августа пройдет музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest. Социальная сеть Одноклассники совместно с организаторами фестиваля подготовили активности для пользователей.

C 26 августа в группе «Культурный регион» пользователи ОК увидят выступления трио Bel Suono, рэпера L’ONE, виолончелиста Борислава Струлёва и DJ Feel в прямом эфире самого масштабного фестиваля Черноземья «BelgorodMusicFest: Борислав Струлёв и друзья». Кроме того, все пользователи соцсети смогут украсить свои фотографии тематическими рамками фестиваля. В программе концерты на Соборной площади, балет на сцене у спортивного комплекса Светланы Хоркиной, а также открытие Белгородского полумарафона и многое другое.

В первый день можно будет посмотреть трансляцию концерта дуэта «Белый острог», балет «Жизель. Возвращение в Париж» и оперный бал на Соборной площади с участием Олега Газманова.

В субботу пользователям ОК покажут балет «Кармен» и выступление группы «Замотаев band». Тем же вечером зрителей ждет концерт «России звонкая душа» – выступят Минин-хор и хор имени Пятницкого.

Воскресенье начнется с открытия Белгородского полумарафона, на котором выступит Борислав Струлёв. Днем можно будет посмотреть балет «Кармина Бурана» и выступление квартета «ТенорА ХХI века». Завершением фестиваля станет большой концерт с участием трио Bel Suono, L’ONE, Борислава Струлёва & DJ Feel.

Также для всех пользователей социальной сети Одноклассники запущены фирменные рамки фестиваля. Они доступны бесплатно в приложении «Волшебные рамки».

ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, в июне 2022 года соцсеть сопровождала программу Московского джазового фестиваля со специальной рубрикой и квизом о джазе. В июле 2022-го Одноклассники совместно с платформой для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности Artefact запустили проект «Что хотел сказать автор» о скрытых смыслах экспонатов в музеях России, а в августе совместно с «Нестеренко центром» – проект Persona Grata – серию интервью с медийными личностями на свободные темы.