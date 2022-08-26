В Южной Африке начался настоящий ад: убийства каждую минуту, бандиты насилуют жену президента

Август 2022 года. Беспорядки, вызванные волной мигрантских изнасилований в Уэст Рэнде, ЮАР. Местные жители отлавливали и расправлялись с приехавшими на заработки иностранцами. Фото: REUTERS

РУССКИЕ ПОМОГАЮТ ЙОХАННЕСБУРГУ УЖЕ 120 ЛЕТ

Главные антигерои моих заметок об Африке — европейские колониалисты. Они захватывали эти плодородные земли, чёрное население обращали в невольников, а если кто плохо работал — отрубали руки (реальные истории из Бельгийского Конго начала XX века).

Но было одно исключение. Жемчужину континента, Южную Африку, ещё лет 300-400 назад начали осваивать выходцы из Европы, в основном голландцы. Темнокожее население было немногочисленным, земли вдоволь, и две расы тут мирно уживались столетиями. Скоро местные белые себя так и стали называть: «африканеры», то есть африканцы. В XIX веке они тут даже провозгласили пару «народных республик».

Лафа закончилась, едва выяснилось, что босоногие фермеры в буквальном смысле сидят на алмазных копях. И Великобритания, которая в Европе и Азии с удовольствием поддерживала сепаратистов против России — вдруг озаботилась демократией в Южной Африке и в 1899 году напала на «африканерские народные республики». То войну близко к сердцу восприняли в Москве и Петербурге, на помощь южным братушкам поехали сотни наших добровольцев.

Но англичане победили, в том числе благодаря «прогрессивной» тактике — первым в мире концлагерям. Захватчики бросили туда до двухсот тысяч человек (почти половину белого населения республик, включая женщин и детей). А полностью подчинив новую колонию, принесли и другие «новации». Уже в 1905 году британская администрация лишила чёрных южноафриканцев права голоса, а ещё через пять лет вообще вся политическая власть была законодательно закреплена лишь за белыми. Неграм запрещалось заседать в парламенте и селиться вне отведённых резерваций, а лучшие публичные места наподобие пляжей — «только для белых». Да-да, печально известный апартеид (буквально: «раздельное проживание») — детище англичан.

Если у человека нет прав, значит, и зарплату ему можно платить маленькую. Благодаря дешевой черной рабочей силе экономика ЮАР под белым руководством процветала. Те времена многие до сих пор вспоминают с ностальгией: стабильность, работа, развитая медицина (шутка ли — 55 лет назад первая в мире операция по пересадке сердца прошла именно в южноафриканском Кейптауне).

Примерно тогда же в южноафриканские дела вновь вмешалась наша страна. СССР годами снабжал оружием местных чёрных революционеров, помогая им во всех смыслах подрывать апартеид:

— В отличие от африканеров, русские всегда смотрели на нас как на людей, — вспоминают ветераны той борьбы.

Всемирный форум солидарности молодежи и студентов, Москва, 1983 г. Фрагмент выставки о расистском режиме в ЮАР. Фотохроника ТАСС

В итоге в 1989 году к власти в ЮАР пришёл этакий «Горбачёв» — президент Фредерик де Клерк, провёл либерализацию. Чернокожие наконец-то получили гражданские права.

Но вместе «демократического рая» в многонациональной стране начались прямо-таки «российские девяностые». Которые так и не закончились.

БАНДИТЫ МОГУТ ИЗНАСИЛОВАТЬ ДАЖЕ ЖЕНУ ПРЕЗИДЕНТА

Есть такой инструмент экономической статистики — «индекс Джини»: подсчёт разницы в доходах между самыми богатыми и самыми бедными. К 2008 году по этому показателю социального расслоения ЮАР занимала худшее место в мире. Возможность голосовать на выборах — это, конечно, хорошо, но как дать работу (или хотя бы еду) десяткам миллионов чёрных? Ведь после «южноафриканской перестройки» бывшие голландцы и англичане потянулись на историческую родину, из армии и полиции изгнали «сторонников белого национализма» — и начался ад. Ежедневные новости из ЮАР звучат как-то так:

«Набирают популярность огнемётные установки под днищем автомобиля. Раструбы смотрят в бок из-под передних дверей. Кто-то подбегает с оружием, пока ты стоишь на светофоре? Одно нажатие кнопки — и нападающий заживо сгорает…»

«Каждые 67 секунд в ЮАР происходит новое убийство…»

«Марике де Клерк, жена последнего белого президента, жестоко зарезана чёрным консьержем в собственной квартире в Кейптауне; предполагаемый мотив — попытка изнасилования и ограбления».

«Одна из четырёх жён Джейкоба Зумы (темнокожего экс-президента страны — ред.) изнасилована бандитами, проникшими в его поместье; но это далеко не главная проблема Зумы: над ним висит дело о коррупции в $20 млн, потраченных из бюджетных средств на обустройство роскошной резиденции».

Уэст Рэнд, ЮАР. Полицейские охраняют шахтеров-мигрантов, обвиняемых в групповых изнасилованиях, от расправы толпы. Фото: REUTERS

СРОЧНО НУЖЕН ДИКТАТОР

Если даже первые лица не в силах защитить близких — что уж говорить о простых «юарцах»? Хотя и мотивы бандитов кристально ясны. Безработица среди молодёжи в ЮАР — 60%, для многих единственный выход — взять ствол и пойти на дело.

Хотя сейчас ещё, можно сказать, затишье. Статистка: в 1998 году в ходе нападений на фермы (в основном принадлежащие белым) убито 150 человек, а на 2018 год — втрое меньше. Да, белые женщины вплоть до девочек-младенцев при этом насилуются: африканцы верят, что тем самым можно излечиться от СПИДа. Доля больных этой чумой в республике — 20%…

Многие говорят даже о «геноциде белых в ЮАР» — но, тут скорее, бандиты просто нападают на всех, кто не защищён. И богатые (то есть белые) тут опять в шоколаде: они-то, в отличие от бедняков, могут себе это позволить. Да и вообще, жизнь тут не так плоха: любой местный вам расскажет, что можно поставить личный электрогенератор, запитать от него колючую проволоку по периметру твоего поместья. А если электрошкафы обновлявшиеся ещё про проклятом апартеиде, загорятся из-за перегрузки — приедут твои частные пожарные (не шутка). Ах да, конечно, и постоянная бригада вооружённой охраны. Только плати. Ведь соответствующие государственные службы по сути не работают.

Даже рупор демократии, влиятельная британская газета Financial Times, отмечает: «Эту страну может спасти только диктатура — по крайней мере, так думает местный средний класс».

Хотя, возможно, худшее ещё даже не начиналось. Ведь мировой экономический кризис продолжается, и уже в следующем году на улицы ЮАР выплеснутся новые толпы голодающих с пистолетами…

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Михаил Фрибен, политолог:

Ушли не европейцы, а управленческие технологии

Белые и чёрные жители ЮАР обвиняют в системном кризисе друг друга. По мнению первых, неграмотные африканские бедняки, получив демократию, выбирают в президенты всяких популистов под лозунгами об «отъёме несправедливо нажитых земель и богатств» (понятно у кого). А по мнению вторых, все беды — от жадности белых, которые хоть и отдали местным все политические побрякушки, но по-прежнему контролируют ключевые отрасли экономики.

Но на самом успешность обеспечивает не цвет кожи, а качество управления. Например, одна из самых богатых стран континента — Руанда. Ею уже четверть века железной рукой правит Поль Кагаме, потомок древних чёрных царей этой территории.

В Южной Африке же просто не было исторической почвы, на которой могла бы вырасти своя, а не завезённая с Запада, управленческая культура. Белые здесь исстари были фермерами-единоличниками, чёрные — скотоводами. Чего-то серьёзного на такой базе не построишь. И бум городов и промышленности начался, лишь когда эти земли в ходе англо-бурской войны захватила Англия. Весь XX век ЮАР поощряла эмиграцию десятков тысяч белых из Европы, прежде всего, Британии: квалифицированных рабочих, энергичных бизнесменов… Они-то и создали некогда процветающую державу.

Самый яркий пример — Илон Маск. В 1950 году его отец-инженер в поисках приключений перебрался в ЮАР из Канады. Там и родился будущий гений бизнеса. В конце восьмидесятых, когда юноше было 17, на новой родине началась «перестройка» и расовые войны. Тогда Илон с братьями уехали в Америку — и создали свои многочисленные стартапы именно там, а не в Южной Африке.

А что делать нынешней ЮАР, превратившейся в чёрную дыру? Другие страны континента, Мали или Центральноафриканская Республика (ЦАР), в последние годы смогли заметно снизить уровень внутреннего насилия благодаря военному партнёрству с Россией. А ЮАР ещё и входит в один межгосударственный союз с нами — БРИКС. Тут уж сам бог велел сотрудничать к общей выгоде!