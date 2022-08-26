Оззи Осборн отказался от наркотиков после часовой беседы с лошадью

Оззи Осборн на сцене. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кто бы мог подумать, что песня «Конь» группы «Любэ» может оказаться пророческой. По крайней мере, для британского музыканта Оззи Осборна, некогда лидера группы Black Sabbath.

В одном из свежих интервью вокалист признался, что однажды получил возможность пообщаться с лошадью и, что важнее, понимать ее. Дело было в далеких семидесятых, Оззи тогда в буквальном смысле брал от жизни все и во время работы в Black Sabbath над четвертым альбомом «Vol. 4» в Лос-Анджелесе закидывал ЛСД горстями — так там было принято. Работалось рокерам легко и просто.

Вернувшись в родное королевство, Оззи по привычке сунул горсть таблеток под язык и вышел ночью в поле с конем.

— Я принял 10 таблеток кислоты и пошел гулять в поле, — рассказал музыкант. — В итоге я простоял там и разговаривал лошадью, которую встретил, около часа. В конце концов лошадь повернулась и сказала мне: «Слышь, да отстань ты уже от меня! Что с тобой не так?!». Это было для меня.

Этот диалог перевернул и без того перевернутое сознание Осборна. И вскоре он завязал именно с этим видом наркотиков. Ведь если даже безропотная лошадка не захотела выслушать Оззи, что говорить о жестокосердых людях?

А в 2018 году Осборн признался, что провел колоссальную работу над собой: «Я больше не пью алкоголь, я не курю табак. Я не употребляю наркотики. Сейчас у меня все хорошо.

«Теперь я думаю: «Как я мог считать, что пойти в бар, напиться и заняться всем этим кокаином было весело? Я пришел к выводу, что если бы прямо сейчас у вас был пистолет, мешок кокаина и галлон выпивки, и вы сказали бы: «Выбирай», я бы взял пистолет. Это того не стоит».