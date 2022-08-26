Голод отменяется: информационная бомба США вокруг дефицита зерна оказалась ложью

Цены на пшеницу, кукурузу и рис – три основных видов зерна, составляющих основу рациона всего мира – вернулись на уровни начала года. Фото: Shutterstock

Цены на пшеницу, кукурузу и рис – три основных видов зерна, составляющих основу рациона всего мира – вернулись на уровни начала года. Так, по сравнению с весной цены на пшеницу упали на 40%, на кукурузу на 25%, отмечает издание Chicago Tribune.

Таким образом, утих ажиотаж на биржах, связанный со слухами о грядущих продовольственных сложностях, которые грозили якобы чуть ли не голодом планетарного масштаба. «Комсомолка» попросила прокомментировать ситуацию гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько:

- В течение последних полутора месяцев у нас идет грандиозное падение цен на мировом рынке и это лучший ответ на вопрос, грозит ли миру дефицит зерна. Нет, не грозит. Более того, в этом году в России мы ожидаем рекордный урожай, предварительная оценка - порядка 145 млн тонн зерна, - отметил Рылько.

Россия является одним из главных экспортеров зерна в мире. Однако более половины всех поставок идет всего в четыре страны: Египет, Турцию, Иран и Саудовскую Аравию. Кроме того, зерно поставляется в африканские страны.

- Несмотря на серьезную засуху и жаркое лето в Европе, в северной ее части собран вполне неплохой урожай, в частности, в Германии, Польше и прибалтийских государствах. Они довольно успешно в этом году расторговались за первое полугодие, мы же свои надежды возлагаем на вторую половину года, - добавил Дмитрий Рылько.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5 главных экспортеров пшеницы в мире (в % от всех поставок в 2021):

1. Россия — 13,1%

2. США — 13%

3. Австралия — 12,9%

4. Канада — 11,9%

5. Украина — 8,5%

По данным OXFAM.