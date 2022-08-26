Путину рассказали, как изменились авиаперевозки после закрытия границ

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин принял у себя в Кремле гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского. Обсуждали, в каком положении сейчас пассажирские авиаперевозки.

- Проблем много, мы постоянно этим занимаемся, - констатировал президент.

Но глава авиакомпании заверил российского лидера, что не все так плохо, как ожидалось. Европа для нас закрыта — так мы внутренние маршруты развиваем! Сейчас «Аэрофлот» летает по 111 направлениям — это на 18 больше, чем год назад, когда никаких ядерных санкций еще не было.

Если раньше между Москвой и Питером в день летал 31 рейс, то сейчас 45. Сочи — было 15, стало 25. Минводы — было 2, стало 8.

- И по ряду других направлений также произошло существенное увеличение. Это наиболее показательные примеры, - заметил Александровский.

Государственные субсидии удержали цены на билеты. В этом году полет «Аэрофлотом» в среднем стоит на 10% дешевле, чем в 2021-м. И на 21% дешевле, если сравнивать с 2019-м.

- Мы видим существенное увеличение загрузки, - сказал глава компании.

Перевозчик будет переходить на отечественные самолеты. В планах купить 323 российских борта: 73 суперджета, 210 МС-21 и 40 Ту-214.

- Потребуется нанять 3,5 тысячи пилотов под эту программу и купить восемь тренажеров. Это серьезный импульс для развития компании, - сказал Александровский.

- И самолетостроения тоже. Такого заказа давно не было, - добавил Путин.