Хмуриться не надо, LADA! Впервые за 13 лет российская марка стала самой продаваемой в Москве

Разбираемся с экспертом в причинах популярности отечественных автомобилей Фото: Shutterstock

ПИК ПАДЕНИЯ ПРОЙДЕН

Очередной триумф отечественного автопрома - в Москве по итогам июля лидером продаж среди новых автомобилей стала российская марка LADA. Такой результат достигнут впервые за последние 13 лет, сообщает аналитическое агентство «Автостат», в прошлый раз волжане праздновали победу в столице в июле 2009 года. В последние же годы самым высоким спросом среди москвичей пользовалась корейская марка KIA, а если говорить о конкретных моделях, то это бюджетник KIA Rio.

- «Лада» - единственная компания на российском рынке, которая сейчас производит бюджетные автомобили, причем с каждым месяцем наращивает производство и расширяет модельный ряд, - рассказал kp.ru автоэксперт, партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. - У тех, кто приостановил производство и поставки, машин становится все меньше и меньше. И дальше ситуация будет еще больше развиваться в пользу «Лады» и китайских марок — тех, кто продолжает активно работать на российском рынке.

По словам эксперта, сейчас активно продаются три вазовские модели — Lada Granta, Niva Legend и Niva Nravel. Есть в продаже и Lada Vesta — это последние машины, выпущенные на Ижевском автозаводе.

- Там в начале августа производство этой модели приостановилось, а возобновится оно только в марте следующего года в Тольятти, - уточнил Моржаретто. - Кроме того, на АвтоВАЗе будет восстановлено производство Lada Largus.

Лидерство вазовской марки не сможет поколебать и параллельный импорт.

- Делов том, что по параллельному импорту поставляют главным образом дорогие автомобили, поставлять таким образом бюджетники невыгодно — из-за высокой стоимости доставки они тут же вырастут в цене, - пояснил наш собеседник.

В целом же дела с продажами идут неважно. Всего в июле в столице было куплено 5078 новых легковушек, что на 74% меньше, чем в июле прошлого года. Однако пик падения пройден — наращивает объемы АвтоВАЗ, растут поставки китайских автомобилей, налаживается параллельный импорт новых японских и европейских машин, увеличивается ввоз подержанных праворульных машин из Японии.

- Парк бюджетных автомобилей может пополниться и за счет иранских машин, если они организуют в России сборочное производство, речь может идти, скорее всего, о двух собственных иранских моделях, - добавил эксперт.

ПРОДАЕТСЯ «МЕРСЕДЕС». ЗАВОД

Между тем западные автоконцерны продолжают отдавать концы. Стало известно о том, что компания «Мерседес-Бенц» выставила на продажу свое сборочное производство в поселке Есипово Солнечногорского района Московской области. Официально покупатель пока не назван, но СМИ пишут, что скорее всего, это будет российский дилер « Мерседеса» компания «Автодом».

- Это ожидаемое решение, - прокомментировал новость Игорь Моржаретто. - Вместе с тем компания «Мерседес-Бенц» хочет оставить за собой возможность обратного выкупа, если международная обстановка станет более благоприятной. Поэтому, скорее всего, предприятие будет продано какой-то партнерской компании, кому-то из своих дилеров.

Что будут производить на заводе в ближайшее время — пока неясно. Но точно не «Мерседесы».

- Официально поставлять машинокомплекты для сборки автомобилей головная компания не будет, а собирать без ее согласия тоже не получится, поскольку машинокомплекты можно получить только у производителя, - сказал эксперт.

САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ В МОСКВЕ, шт

ТОП-5 за июль 2022 г.

LADA Vesta 393

Geely Coolray 375

Сhery Tiggo 4 217

LADA Granta 179

Haval Jolion 178

ТОП-5 за май 2021 г.

KIA Rio 1073

Skoda Rapid 844

Volkswagen Polo 834

Hyundai Solaris 715

Hyundai Creta 666