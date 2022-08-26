Спецназ Росгвардии опять наткнулся на склад американских гранатометов на Украине

Владельцем схрона с оружием оказался корректировщик ВСУ из Харьковской области

В населенном пункте Харьковской области группа спецназа Росгвардии при отработке оперативной информации от взаимодействующих органов задержали местного жителя, офицера запаса ВСУ, предоставлявшего данные о местах расположения российских войск и корректировавшего огонь артиллерии противника. Задержанный был передан взаимодействующим органам.

При проведении адресных мероприятий в этом же населенном пункте спецназовцы обнаружили тайники с вооружением иностранного производства, несколько комплектов формы ВСУ, американский тактический рюкзак и материалы для приготовления бомб.

«Два гранатомета американского производства, которые изъяли росгвардейцы, были спрятаны в чердачном помещении гаража. В другом населенном пункте сотрудники спецподразделения при досмотре частного дома, жильцы которого уехали с началом специальной военной операции, обнаружили в хозяйственной постройке гранатомет, 8 ручных гранат и свыше тысячи патронов», - перечислили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что в течение нескольких дней военнослужащие и сотрудники Росгвардии при проведении специальных мероприятий обнаружили 4 схрона противника, из которых было изъято 3 ПТУР, две единицы огнестрельного оружия, 9 гранат, 2 РШГ и свыше 3 тыс. патронов.

Подобных схронов на Украине будет найдено еще множество. Дело в том, что в 91-ом году Украине было оставлено по договору множество складов со стрелковым оружием советского производства. Его фактически все раздали гражданским еще в первый месяц военной спецоперации. К этим арсеналам добавились иностранные гранатометы и гранаты, что ВСУ стали оставлять в схронах для своих диверсионных групп.

После того, как диверсантов уничтожают, оружие становится бесхозным. На Украине уже зафиксированы случаи, когда от боеприпасов страдают дети и подростки, которые находят оружие и мины в заброшенных домах и сараях.