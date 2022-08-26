Украина заявила о возобновлении работы энергоблоков Запорожской АЭС: что происходит и как закончится «ядерный» конфликт

Запорожская АЭС считается крупнейшей в Европе. Фото: REUTERS

ОБСТРЕЛОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Украинские войска подорвали опоры ЛЭП, передающие энергию с Запорожской АЭС на Украину, обстреляли ремонтные бригады (погибли люди), которые пытались восстановить линию, а теперь обвиняют во всем Россию. Мы связались с членом главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимиром Роговым, чтобы узнать, что сейчас происходит со станцией.

- Работает. Было 4 прилета в непосредственной близости к кислородно-азотной станции (обстрел велся с правого берега Днепра), и еще один в районе административного здания.

- Что говорят наши военные?

- Порадовали. Доложили, что уничтожили американскую гаубицу М-777, которая как раз и била по нам. Говорят, теперь будет потише. Но это только одна точка, а всего их - 6: и Никополь, и Марганец, и Томаковка.

- Писали, что Запорожская область осталась без света.

- Да, вчера были перебои в Энергодаре, Мелитополе, Каховке, Херсоне… Но Пятый энергоблок уже подключен к сети, Шестой в процессе.

ЭНЕРГОБЛОКИ РАБОТАЮТ, НО СВЕТ НА УКРАИНУ НЕ ИДЕТ

- На Украину идет электричество с Запорожской АЭС?

- Похоже, что нет. Там всего 4 сверхвысоких линии электропередачи. Три из них точно были перебиты. Причем, когда там были ремонтники, по ним велся прицельный огонь с правого берега. Понятное дело, было принято решение не восстанавливать энергоснабжение потому что люди не в безопасности.

Большая вероятность, что перебита и четвертая линия. Если так, то, да - света там нет. Его физически невозможно туда поставлять. Гарантируйте безопасность ремонтным бригадам, мы восстановим снабжение.

- Чем же они питаются сейчас?

- Видимо, как-то решают проблему. Но на самом деле им много не надо - сейчас резкое падение производства в металлургии, машиностроении, так что все, что им нужно - это на потребления населению. Но понятно, что потребности сейчас будут расти: когда пойдет нагрузка на сети, нужно будет обеспечивать потребителей для отопления, для подогрева воды. Я напомню, что сегодня все населенные пункты Украины, кроме Киева, по инициативе киевских властей лишены возможности получать централизованно горячее водоснабжение.

Украинские войска подорвали опоры ЛЭП, передающие энергию с Запорожской АЭС на Украину. Фото: REUTERS

- Губернатор Запорожской области Украины Старух заявляет, что «Украина начинает возобновлять работу двух реакторов на Запорожской атомной электростанции».

- Мне сложно сказать, что она начинает возобновлять. Реакторы у нас и так работают. Может быть, они просто видят, что они не подключены, и делают выводы, что они не работают? Но это не значит, что если чего-то у вас нет, то это не существует.

ЧТО ДАЛЬШЕ? ШЕСТЬ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ

Как будут дальше развиваться события в своем телеграм-канале объяснил директор Института Политических исследований Сергей Марков. (Все эти варианты идут по степени убывания - от самого вероятного, к наиболее фантастичному)

1. Наиболее вероятный вариант, по мнению политолога - «мягкая уступка России».

- Россия в закрытом формате гарантирует, что не будет ни отключать территорию Киевского режима от электроэнергии, ни подключать ни Крым ни Донбасс. Россия не будет забирать у киевского Энергоатома контроль над Запорожской АЭС и не будет передавать его Росатому, - пишет эксперт.

2. Не исключен и, так называемый, «нулевой вариант» с полным отключением станции. Такое возможно, если российская сторона поймет, что настоящая катастрофа вполне реальна.

3. «Жесткий вариант» - Россия полностью отключает Украину от АЭС, а Росатом берет ее под свой контроль.

4. Киев все-таки добивается радиоактивного заражения. При такой ситуации будет страшная гуманитарная катастрофа, пострадают миллионы человек, в первую очередь на самой Украине.

5. «Жесткий ответ» России - Минобороны наносит удары по Хмельницкой АЭС, которая стоит совсем рядом с территорией Польши. В такой случае, по мнению Маркова «начинается политическая истерика Запада», но это может привести к желаемому результату - через несколько дней обстрелы Запорожской АЭС будут прекращены.

6. «Тотальная уступка России» (последний по вероятности результат). Она включает в себя полную передачу Россией Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ. Значит - рабочих структур ООН. То есть - США. И через какое-то, очень непродолжительное время, станция будет передана обратно Украине.

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