Павел Прилучный и Зепюр Брутян с родителями. Фото: соцсети @harleydavidson700

Свадьба Павла Прилучного, которую поклонники обсуждали последние несколько месяцев, наконец отгремела. "Мажор" больше не холостяк, а законный муж красавицы-актрисы Зепюр Брутян, с которой познакомился еще в 2019 году на съемках сериала "В клетке". Горько!

А СВАДЬБА-ТО НЕНАСТОЯЩАЯ

Для свадебной вечеринки, ну которую позвали лишь близкий круг, пара выбрала будний день: вечером четверга 25 августа фото и видео с торжества вихрем пронеслись по соцсетям. Живописное озеро, роскошная арка из белоснежных бутонов и счастливая невеста в пышном платье, сияющем тысячами страз - выездную церемонию провели на одной из самых роскошных и дорогих вилл Подмосковья. Все было как в кино: к импровизированному алтарю Зепюр вышла под руку с седовласым отцом, ее лицо прикрывала полупрозрачная фата; жених краснел, смущался, но на все вопросы уверенно отвечал "Да", обещая быть вместе и в горе, и в радости...

Впрочем, весь этот слезодробительный ритаул оказался бутафорией. На самом деле, Павел Прилучный и Зепюр Брутян женаты уже три месяца и даже успели обвенчаться. Как ранее сообщала "КП", 12 мая они тихо расписались в подмосковном ЗАГСе. Именно "Комсомолка" вывела пару на чистую воду: пока они интриговали и путали поклонников, намекая то на серьезные отношения, то просто на совместные съемки, мы проверили документы и нашли железные доказательства бракосочетания. Оказалось, что Зепюр Брутян официально стала Зепюр Прилучной. Кстати, также как и бывшая жена актера Агата - спустя два года после развода она все еще носит фамилию Павла.

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК ОТ НЕВЕСТЫ

На свадебную вечеринку Прилучный позвал только самых близких, среди которых обнаружились и неожиданные персоны. Например, Стас Михайлов, в дружбе с которым "мажора" никак нельзя было заподозрить.

- Всего собралось человек 60-70, - рассказал "Комсомолке" один из гостей, друг Павла. - Были и родители невесты, и мама жениха, которую Зиппи (так Зепюр называют близкие. - Ред.) то и дело трогательно брала за руку. Всё прошло душевно, по-семейному, с соблюдением армянских традиций: были и национальные песни, и танцы, и шашлык на столах. Кормили вкусно: четыре вида салата, рыба, мясные, овощные нарезки. Выпивка тоже лилась рекой - как вино, так и наша русская водочка. А вот драк не было, все прошло чинно-благородно.

Невеста вышла к "алтарю" в платье за 1 млн рублей. Фото: соцсети @harleydavidson700

Подарки молодым несли не в конвертах, а коробках: вручали посуду, бытовую технику. Был, например, паровой шкаф за 80 тысяч рублей, который сам сушит, гладит и освежает вещи. Но молодоженов подарки интересовали меньше всего: по словам гостей, они наглядеться не могли друг на друга.

- Все говорят, мол, Паша с ней поиграет и бросит. Но эти люди не видели, как он смотрит на свою Зепюр: он же влюблен без памяти, - поделился друг Прилучного. - И женились они точно не "по залёту". Невеста из хорошей семьи, которая уважает и чтит армянские традиции. Для многих это неожиданность, но их девушки даже в Москве до сих пор выходят замуж девственницами. На 100 процентов уверен, что так было и в этом случае. Именно поэтому Паша так быстро женился. И поэтому будет особенно ценить свою супругу, для которой он стал первым мужчиной.

По словам товарища, актер начал встречаться с Брутян в начале года. Весной, когда понял, что всё серьезно, познакомился с ее родителями. А после стремительной росписи в ЗАГСе пара улетела на Маврикий. И хотя там у них были совместные съемки, эта поездка получилась настоящим медовым месяцем.

А вот с Мирославой Карпович у актера, как полагает друг, ничего серьезного не было.

- По-моему, Паша с Мирой просто дружили и ничего больше. А когда их сняли вместе на отдыхе, решили подыграть и изобразить роман ради пиара, - считает приятель.

КСТАТИ

НЕВЕСТА НА МИЛЛИОН

По приблизительным подсчетам, свадьба Прилучного обошлась в 15 млн рублей. Самый дорогой пункт праздника - декор и технические фишки (свет, звук): от 6 млн рублей. Около 4 млн стоил банкет без учета торта: за него пришлось доплатить еще 300 тысяч.

Молодая жена за вечер сменила три наряда, все белоснежные. Самое роскошное платье, в котором Зепюр шла к "алтарю", сшила дагестанский дизайнер Тамам Хумарифф. Ее наряды создаются в единственном экземпляре. Стоит такой эксклюзив от 200 тысяч до 4 млн рублей. Как выяснила "Комсомолка", платья, похожие по модели на наряд Брутян, продаются по цене около 1 млн рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

БРАКУ ПРЕДРЕКЛИ СКОРЫЙ КРАХ

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева составила прогноз, исходя из дат рождения Павла (5 ноября 1987 года) и Зепюр (18 февраля 1996 года). И этот прогноз оказался неутешительным.

- Павлу, как Скорпиону, категорически противопоказаны женщины-Водолеи. Но они появляются в жизни неслучайно и ровно в тот момент, когда мужчина-Скорпион жаждет больших перемен, - объяснила нумеролог. - Значит, Прилучному стало скучно, он захотел новой жизни. Однако, эти перемены ни к чему хорошему не приведут. Зепюр с Павлом несут друг другу разрушение, поэтому их брак обречен. Более того, в программе Прилучного присутствует особенный знак, который четко сигнализирует: этот человек никогда не будет довольствоваться одним партнером. У него нумерология полигамного мужчины, он всегда будет искать отношения на стороне. А Зепюр поторопилась со свадьбой: свою вторую половинку она встретит только через два года.

НУ И НУ!

БУДЕТ ЕЩЕ ОДНА СВАДЬБА

Пример Прилучного оказался заразителен. Так, на свадьбе "мажора" один из гостей, частный детектив Максим Заболотный сделал предложение своей девушке Армине Подиян - шеф-редактору программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Она ответила согласием и тут же получила букет невесты от Зепюр. Так что новое торжество не за горами.