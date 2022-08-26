Киеву, Львову и Полтавщине конец: доктор наук, работавший на ликвидации в Чернобыле, честно ответил на вопросы о Запорожской АЭС

Ликвидатор аварии в Чернобыле профессор Кузнецов дал оценку ситуации на Запорожской АЭС после обстрелов Фото: REUTERS

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции оказалась в центре внимания всего мира. Станция подвергается обстрелам, специалисты говорят о различных катастрофических сценариях. Чего надо опасаться на самом деле? Об этом я расспросил профессора, доктора технических наук Владимира Кузнецова, бывшего начальника инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР.

- Владимир Михайлович, пишут, что сейчас идет отключение ЗАЭС от украинских сетей и подключение к российским. В этот момент станция как-то особо уязвима? Надо чего-то опасаться?

- Да, шли разговоры, что станция, в случае чего, может быть подключена к российским линиям, но для этого еще нужно провести большую работу, чтобы не разбалансировать энергосистему России. Потому что 6 энергоблоков это шесть миллионов киловатт, это очень большая мощность, которая будет встроена в российскую энергосистему. Но сейчас станция с шестью блоками вообще отключена от всех сетей - и от украинских и тем более от наших. Это нормальный эксплуатационный режим. Японские блоки после землетрясения стоят 10 лет и ничего страшного не происходит. Или, например, у нас для проведения средних или капитальных ремонтов блоки стоят по полгода. Проводится перегрузка ядерного топлива, осуществляются работы, связанные с ремонтом и заменой оборудования. Это нормальный штатный режим. При этом, правда, увеличивается количество людей, которые работают на станции, но не более того. Никакого риска при этом не возникает.

- Отключение станции - как это понимать? Это подготовка к прекращению работы и дальнейшей консервации?

- Понимаете, ситуация вырисовывается следующая: блоки находятся на мощности, а например, вчера станцию обстреливали 17 раз. Если произойдет попадание непосредственно по действующему энергоблоку, то последствия будут несоизмеримо более тяжелые - причем на порядки, нежели когда блок стоит. Когда блок стоит, то рабочие параметры на нуле, давления в системе нет, реактор разобран, ведутся работы по осмотру и ремонтам. Поэтому даже при попадании ракеты или снаряда ситуация будет не такая катастрофическая.

- Объясните для дилетантов, что произойдет в случае прямого попадания в АЭС? Ведь мы часто слышали, что атомные станции строят с несколькими эшелонами защиты и купол способен сохранить реактор даже в случае падения самолета.

- Смотрите, герметическая оболочка это, грубо говоря, бочка диаметром 40-50 метров и высотой 65 метров. Эта конструкция выполнена из предварительно напряженного железобетона. Толщина оболочки станции от 800 до 1200 миллиметров на куполе. Вот вы говорите - самолет. Но оболочка рассчитана на падение легкомоторного самолета типа Cessna! Помните такого странного немецкого летчика-любителя Матиаса Руста, который посадил самолет на Красной площади? Вот от такого игрушечного самолетика купол может защитить. Но понятно, что при падении большого самолета - например, Боинг-737 или, не дай Бог, Боинг-747 - оболочка, естественно, будет разрушена. Вы помните, что было с башнями-близнецами в 2011 году? Разрушительный эффект дает главным образом масса: одно дело легкомоторный самолет весом 1,5 тонны и скоростью 150-200 километров в час, а у Боинга крейсерская скорость 900 километров при весе 300 тонн. Какая конструкция выдержит удар такой силы? Толщина оболочки должна быть в этом случае десятки метров - это будет гигантское удорожание стоимости строительства купола. Поэтому пролеты любого летательного аппарата на территории АЭС запрещены. Во Франции если вы запускаете даже квадрокоптер, вам грозит уголовная ответственность. Поэтому и существуют системы ПВО, которыми каждая станция была защищена.

- А прямые попадания снарядов или залпов РСЗО это серьезная угроза?

- Конечно, серьезная! Но ни один нормативный документ, в том числе инструкция по эксплуатацию реакторной установки, технологический регламент или типовое обоснование безопасности не содержит расчетов, что произойдет, когда АЭС будет обстреливаться подобной техникой. Таких сценариев просто не рассматривалось. Никому в голову не могло прийти, что найдутся идиоты, которые будут обстреливать атомную станцию. Вы поймите, если ЧП произойдет, радиоактивное облако пойдет на всю Европу. Радиус заражения, по моим подсчетам, составит 950 километров - 9 стран накроет! Я ответственно и серьезно говорю, к чему это может привести: Киевской, Львовской, Ивано Франковской области, Запорожью и всей Полтавщине наступит конец. И главное, кто туда пойдет это разгребать? Кто захочет жертвовать своей жизнью и здоровьем? Я знаю, о чем говорю: на Чернобыльской АЭС провел почти полгода, начиная с 16 мая 1986 года, при этом ногу потерял и 2 инфаркта заработал. Тогда весь СССР ликвидировал последствия аварии. А сейчас, кто это будет делать?

- Возможна ли на ЗАЭС возникновение ситуации, схожей с Чернобылем или Фукусимой, но не в силу обстрелов, а из-за вынужденного нарушения технологического цикла. Ведь там полнейшая неразбериха творится…

- Возможна, как и на любом объекте ядерной энергетики. Человеческий фактор является главным фактором в аварийности объектов атомной энергии. Вот даже казалось бы Фукусима - природная вещь. Но на самом деле, здесь главную роль сыграл человеческий фактор: американцы подсунули японцам совершенно кривой и косой проект, так называемой, “пляжной” атомной станции. Она не была рассчитана ни на землетрясение, ни на цунами. Что касается ЗАЭС - там пять энергоблоков из шести выработали свой ресурс. И в любой момент может произойти ЧП на первом контуре реакторной установки. Но для этого и существует герметическая оболочка, которая должна не дать радиоактивным веществам выйти наружу. Поэтому важно сохранить целостность купола. Но чтобы по нему стреляли - такого еще не было за всю историю атомной энергетики.

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