600 км без «хозяина»: жители Мурманской области обеспокоены судьбой стратегической трассы. Фото: Степан СТЕПАНОВ.

Более 600 километров дорог в Мурманской области могут оказаться без надлежащего ухода и в ненормативном состоянии. Так думают местные жители и специалисты автодорожного хозяйства, давно работающие в регионе. Причина их беспокойства - несколько крупных контрактов на содержание и обслуживание региональных трасс, которые достались неоднозначному, по их мнению, подрядчику.

Речь о ситуации, которая возникла с госконтрактами на содержание дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения «Север» (сумма контракта – более 524 млн рублей) и «Восток» (сумма контракта – более 466 млн рублей).

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МЕСТНЫЕ ЗА БОРТОМ

Вместе с прошлой зимой закончились и предыдущие контракты на содержание автодорог. Местные подрядчики – например, ООО «КДУ», ООО УК «МДУ», ООО «ТЕХНОСТРОЙ» – ожидали проведения конкурсов по Федеральному закону №44, вложились в материалы и новую технику. Одним словом, готовились к выполнению работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако тут было выпущено распоряжение о заключении контракта с единственным поставщиком. Причем с исполнителем, опыт которого в содержании дорог, как полагают источники, вызывает определенные вопросы.

Изначально договоры на обслуживание этих участков – в общей сложности протяженностью свыше 600 километров – были заключены с ООО «Север Строй». Но потом соглашения были расторгнуты в одностороннем порядке, так как заказчик установил, что подрядчик не выполняет взятые на себя обязательства.

Фото: Степан СТЕПАНОВ.

СПУСТЯ РУКАВА?

В некоторых местных Telegram-каналах выложены документы, иллюстрирующие всю историю. В одном из них (речь идет о пояснительной записке Мурманскавтодора, отправленной в правительство Мурманской области) сказано, что подрядчик якобы нарушил срок исполнения сразу нескольких пунктов госконтрактов. А также не выполняет выданные заказчиком предписания об устранении недостатков.

И это при том, что часть предписаний была выдана по требованиям надзорных органов (прокуратура и ГИБДД), а также на основании жалоб местных жителей и глав муниципальных образований.

Что важно, упреки сводились именно к тем работам, которые направлены на обеспечение безопасности движения: ямочный ремонт, нанесение дорожной разметки, восстановление покрытия грунтовых дорог, обочин и так далее.

На момент принятия решения о расторжении контрактов подрядчик за полтора месяца работы не выполнил значительную часть предписаний.

Кроме того, подрядчик предоставил на согласование журналы ежедневного осмотра мостовых сооружений, общие журналы работ, проект организации дорожного движения с отставанием на полтора месяца.

Заказчик начал проявлять обеспокоенность и, чтобы разобраться в вопросе, собрал технический совет с участием руководства и начальников отделов. Так было принято решение о расторжении контрактов в одностороннем порядке. В итоге 1 августа в Единой информационной системе в сфере закупок появилась информация о том, что контракты расторгнуты.

Фото: Степан СТЕПАНОВ.

ВНЕЗАПНО: РАСТОРЖЕНИЯ ОТМЕНЕНЫ

Казалось бы, после этого ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Да, времени упущено много, однако положение дел на тот момент было еще поправимо. И тут внезапно стали происходить неожиданные вещи – было, например, решено отменить расторжение контрактов с ООО «Север Строй». Это совпало со сменой руководства Мурманскавтодора, новый менеджмент которого будто бы решил дать еще один шанс подрядчику, приняв 14 августа решение об отмене расторжения контрактов.

Основанием для этого стало то, что подрядчик, судя по документам, устранил большую часть выявленных замечаний. При этом выездные комиссии, организованные по инициативе подрядчика, состоялись 11 и 12 августа. То есть с момента инспекции до момента принятия решения об отмене расторжения прошло лишь два дня.

– Можно ли поверить в то, что за два дня комиссия объехала более 600 километров региональных дорог, разбросанных по северу Мурманской области? Что были замерены все параметры и оценено качество примененных материалов, ведь только проверка качества асфальта в лаборатории занимает порядка двух суток, - удивляются местные специалисты. - Кроме того, на большей части тех дорог действует пропускной режим из-за военных поселков и приграничной зоны. Как могли все члены комиссии успеть получить пропуска?

Фото: Степан СТЕПАНОВ.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ДОРОГИ

При этом нет сомнений, что участки автодорог на «Севере» и «Востоке», в отношении которых и разразился скандал, не только необходимы для местных жителей, но и стратегически важны для страны. По этим трассам передвигаются военные, здесь расположены подъезды к гидроэлектростанциям. Обеспечение бесперебойного движения связано с национальными интересами государства. Но сейчас возник вопрос, насколько это движение действительно будет надежно обеспечено.

Но есть подозрение, что с 1 июня дороги оказались брошены на произвол судьбы. Ведь значительная их часть – это грунтовки, которые, по словам специалистов, особенно нуждаются в постоянном присмотре и работе профессиональных дорожников. Пострадать при этом могут не только национальные интересы, но, что также важно, обычные люди. Например, больные или пенсионеры, которых будут везти из села Териберка в город. Или дети из Раякоски, которым нужно будет добраться до детсада в Никеле...

Фото: Виталий ИВАНОВ.

ЕСЛИ ЗИМА БУДЕТ СУРОВОЙ

Опасения экспертов не безосновательны. Во-первых, на подготовку к зиме - на закупку тех же противогололедных материалов - требуется время, которое уже потеряно. А во-вторых, компания должна обладать необходимым количеством специализированной снегоочистительной техники.

Прошлой зимой, которая получилась особо суровой и снежной даже для крупных компаний, располагающих сотнями единиц суперсовременной техники, возникали проблемы. А у нынешнего подрядчика - ООО «Север Строй» (если верить данным, предоставленным заказчику) спецтехники меньше, чем у других участников рынка. Долго проверки готовности подрядчика ждать не придется, ведь в Заполярье снегопады нередко начинаются уже в сентябре.

Интересен, по мнению специалистов дорожной сферы, и другой факт. Местные компании, которые являются крупными налогоплательщиками, фактически оказались вытеснены с рынка: такие крупные предприятия, как ООО «КДУ» (более 500 специалистов и около 200 единиц техники), ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (совокупный опыт выполнения работ и оказания услуг по содержанию автомобильных дорог – 22 миллиарда рублей в течение 18 лет) и ООО УК «МДУ» (более 250 сотрудников и около 100 единиц техники) остались вне игры, так как госконтракт был заключен без конкурсных процедур, с единственным источником. Хотя в будущем кому-то из них, вероятно, придется экстренно спасать положение, ведь впереди грядет суровая северная зима.

Фото: Степан СТЕПАНОВ.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Но, несмотря на все возникшие у участников рынка вопросы, ООО «Север Строй» получило другие контракты - на реконструкцию и капремонт двух участков подъезда к популярному у туристов селу Териберка, на суммы в 1,2 млрд и 1,37 млрд рублей соответственно. Плюс ремонт трассы «Серебрянка» (сумма контракта – 392 млн рублей).

Однако и тут возникли вопросы. По автоподъезду к селу Териберка специалисты Северо-Западного филиала ФАУ «РОСДОРНИИ», проведенного в ходе строительного контроля с 23 июня по 1 июля, установили: «Генеральный подрядчик к работам не приступил, на объекте отсутствуют инженерно-технический персонал, строительная техника и рабочие. Подрядчиком не осуществляется содержание участка автомобильной дороги, переданной ему для производства работ, что влечет угрозу жизни и здоровью граждан. На объекте отсутствует ответственный представитель, отсутствуют журналы работ, утвержденная в производство работ проектная и рабочая документация. Телефонный номер, указанный на информационном щите, не отвечает…»

На сегодняшний день, по мнению экспертов, есть основания говорить о серьезном отставании от графика работ. А ведь дорога на Териберку - путь к важнейшему туристическому объекту Мурманской области, который с каждым годом становится все популярнее.

Стоит отметить, что на реализацию этих дорожных проектов были привлечены средства из федерального бюджета. Будет ли федцентр и дальше давать деньги на подобные объекты, если сроки работ окажутся сорванными, - вопрос открытый. Или пока гром не грянет, мужик не перекрестится?