Против депрессии и диабета: почему витамин B так важен для здоровья

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Витамин B является одним из самых важных для здоровья организма элементов. Всего в природе найдено 8 витаминов группы B, и их источниками являются как продукты животного происхождения, так и растительного, например, зеленые листовые овощи. Эти важные витамины мы также получаем с помощью злаков, мяса, яиц, картошки, макарон, орехов и печени.

Основная функция элементов группы B - регулировать клеточный метаболизм. Кроме того, они отвечают за сохранение и развитие нервной системы, помогают организму бороться со стрессом, депрессией и апатией, поддерживаются иммунитет, предупреждают развитие сахарного диабета. В свою очередь, дефицит витаминов группы B сильно бьет по нервной системе, приводит к нарушению сна, бессоннице, потере аппетита, излишней раздражительности. Из-за него могу появляться морщины и сыпь, сухость кожи и даже выпадение волос. Витамины B наиболее полезны в своей совокупности, чем по отдельности.

В материале «Комсомольской правды» рассказываем, как избежать такого дефицита витаминов и восполнить их запас в организме.