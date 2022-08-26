Слишком много пластики? Бывшую жену Шварценеггера без макияжа сравнили с ящерицей

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер расстались в 2011 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер расстались в 2011 году, однако экс-супруга Терминатора постоянно остается на виду. Наследница клана Кеннеди ведет активную общественную жизнь, участвует в ток-шоу и публичных мероприятиях. На людях 66-летняя Мария всегда безупречно выглядит – сказалась школа Голливуда, которую она прошла, позируя с мужем на красных дорожках. Тем неожиданней было увидеть бывшую первую леди Калифорнии без макияжа. Папарацци внезапно подловили ее во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса.

В соцсетях тут же начали активно обсуждать внешность экс-супруги актера и странное состояние ее кожи. Интернет-пользователи уверены, что это – последствия пластики и злоупотребления ботоксом. В соцсетях Марию сравнивают с ящерицей и инопланетной пришелицей из-за специфического выражения лица.

«Что она сделала с лицом? Ужасно выглядит», «У Сильвестра Сталлоне и Марии Шрайвер один и тот же пластический хирург?», «Голливуду пора заканчивать с пластической хирургией», - пишут пользователи в комментариях.

Внешность Марии сравнили с ящерицей. Фото: EAST NEWS

Мария Шрайвер является племянницей бывшего президента США Джона Кеннеди. Она вышла замуж за Шварценеггера в 1986 году. В браке у них родились четверо детей: Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер. Супруги объявили о разводе после того? как стало известно, что у Шварценеггера есть сын от домработницы Милдред Баэны.

Их бракоразводный процесс завершился совсем недавно. Пара больше десяти лет делила в суде совместно нажитое имущество. Общее состояние Терминатора оценивается в 400 миллионов долларов. После раздела имущества Шрайвер получила половину доходов Шварценеггера, включая пенсионные накопления.

После развода Арнольд довольно быстро утешился. Сейчас 75-летний актер счастлив в отношениях с психотерапевтом Хизер Миллиган. Новая подруга Терминатора младше его на 27 лет.