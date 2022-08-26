Ест один раз в день: Седокова за месяц похудела вдвое

Анна решила расстаться со своими пышными формами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Седокова всегда была пышечкой с аппетитными формами. Как бы ни пыталась экс-«ВИА Гра» похудеть, набранные килограммы всегда возвращались вновь. Певица очень переживала из-за нападок хейтеров, которые считали, что ей нужно срочно постройнеть. Артистка мужественно терпела их грубые шутки, пока не решила: хватит. Всего за месяц она похудела почти вдвое. Результатами своего преображения Седокова похвасталась в соцсетях.

Артистка опубликовала фото в одном и том же раздельном розовом купальнике. На одном снимке она позирует в начале июля, на втором – сейчас. Разница поразительная. Судя по всему, Седокова потеряла достаточно много килограммов.

Поклонники уверены, что так быстро преобразиться исполнительнице помогла липосакция. 39-летняя Седокова сейчас живет в США, где процедура откачивания жира считается нормой. Сама же Анна уверяет, что это – результат жесткой диеты и интенсивных занятий спортом.

В своем блоге Седокова рассказала, что стало последней каплей, заставившей ее похудеть. Приехав в США, Анна перестала гастролировать и давать концерты. Звезда расслабилась, стала налегать на гамбургеры и картошку фри. Как результат – поправилась до 73 кило.

Переехав в США, Седокова поправилась до 73 кило. Фото: соцсети.

- Вы бы видели мое лицо, когда я подходила к зеркалу и видела там свое отражение. 73,5 килограммов. Картошечки, спагетти, хлеба, булочек и всей вкуснятины. А потом видео, как я дарю щенка. На нем я предстала в весе 73 килограмма, - написала Седокова.

Увидев это видео, хейтеры принялись обзывать Анну толстой. Певица не выдержала прессинга и решила заняться спортом.

- Я сбросила пять килограммов за 2,5 недели и решила, что достаточно. С 7 августа началась моя новая жизнь. Каждый день с 7 утра на пробежке. Я знаю, что не могу себя опять подвести, - заявила Анна.

Певица опубликовала фото "до" и "после". Фото: соцсети.

Недавно Седокова решила радикально сменить имидж. Она рассталась с привычным рыжим цветом волос и перекрасилась в блонд.

- Я блондинка. Минус пять килограммов с того момента, как месяц назад пресса написала, что я на массе. Да я на ней была, вы правы. Спасибо. Ем один раз в день, но вкусно. Хожу минимум 12000 в день, каждый день увеличивая количество шагов на 100. Потому что я хочу быть лучше себя вчерашней. Каждый день. Тренируюсь пять раз в неделю. Нет никаких волшебных таблеток. Просто однажды ты подойдешь к зеркалу и скажешь: «Все достаточно», - призналась певица.

Подписчики экс-«ВИА Гры» гадают, насколько Анне хватит здоровья при таком режиме питания. Все-таки есть один раз в день – это слишком. Диетологи дружно выступают против такой жесткой диеты. По их мнению, она приносит организму только вред.