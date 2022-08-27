Миссия учителя

Учителя республики повысили профессиональную квалификацию на курсах Академии Минпросвещения России.

1 сентября школы Мариуполя и других освобожденных городов откроют свои двери перед учениками. Чтобы учить ребят по новым российским стандартам, около 15 тысяч учителей освобожденных территорий Донбасса к этому времени должны повысить квалификацию, узнать все тонкости процесса, особенности программы. Часть педагогов уже обучилась. Часть - пока получает новые знания и педагогические инструменты. Коллегам помогают педагоги из России. Целыми группами едут в освобожденные города учителя из российских регионов. Калуга, Алтайский край, Ярославская область, Дальний Восток, Новосибирск и далее - география «педагогического десанта» очень обширная.

Лучшая помощь - делом

Команда педагогов Новосибирской области две недели занималась с донбасскими учителями, проводила тренинги. Они приехали на освобожденные территории, чтобы вместе с местными коллегами, которые еще вчера работали по указке Украины, запустить учебный процесс.

- Диалог глаза в глаза не заменит никакие методические рекомендации. Ты рассказываешь о требованиях и программе Федерального государственного образовательного стандарта, нюансах воспитательной работы или сопровождения образовательного процесса, основах организации молодежной политики - и тут же отвечаешь на вопросы коллег, - делится впечатлениями от поездки заместитель министра образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Универсалу опыта не занимать

Один из «пионеров» Георгий Григорьев (на фото) - учитель русского языка и литературы, химии и биологии из Ижевска. В школу он пришел больше 30 лет назад сразу после биофака, потом получил вторую специальность - филологическую, преподавал на филфаке и журфаке университета.

- На освобожденные Россией территории Донбасса нужно как можно скорее вернуть нормальную жизнь. Над предложением помочь коллегам перейти на преподавание по отечественным стандартам образования я долго не раздумывал. Дети Донбасса после стольких лет украинской агрессии имеют право на достойную жизнь и хорошее образование, и мне просто хочется им помочь, внести свой вклад в благое дело. Так я вижу свою миссию учителя, - говорит Георгий Леонидович.

Командировка учителя Георгия Григорьева начнется уже 1 сентября. Целый год он будет вести уроки русского языка и литературы, а также химии и биологии в одной из школ Донбасса. Педагог говорит, что поедет учить детей туда, куда потребуется.

- Я - учитель-универсал, опыта мне не занимать, и я с охотно поделюсь им с донбасскими педагогами. Такие, как я, на Донбассе сейчас особенно нужны, - добавляет Георгий Григорьев. - Со своей новой школой познакомлюсь буквально за неделю до начала учебного года. Я бы хотел учить детей Мариуполя - города, который пережил столько горя. Не хочу пока загадывать, но, скорее всего, останусь работать в Донбассе и в дальнейшем.